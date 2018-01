Les images des protestations contre le régime d'Hassan Rohani en Iran

À Téhéran et dans les villes de Province, ils scandent "Nous sommes pacifistes, n'utilisez pas la violence", ou "Mort à la dictature". Des milliers d'Iraniens manifestent depuis le vendredi 29 décembre contre le régime d'Hassan Rohani.

Ces manifestants ont vu des rassemblements pro-régime se former et au fil des heures et des jours l'escalade de la tension entre ces différentes parties et les autorités ont conduit à des échauffourées parfois violentes.

