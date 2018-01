Guelma : distribution de près de 2.300 logements publics locatifs en 2018

Pas moins de 2.294 logements publics locatifs (LPL) "seront distribués en 2018" dans plusieurs communes de la wilaya de Guelma, a appris l'APS dimanche de l'office de promotion et de gestion immobilière (OPGI).

L'ensemble de ces logements a été réceptionné et confié aux commissions de daïras chargée de l'étude des dossiers des demandeurs de logements et d'établir les listes des bénéficiaires a précisé le responsable de la gestion et de l'entretien des biens auprès de l'OPGI, Abdelghani Kaddour.

Il a ajouté que ces LPL ont été réalisés dans le cadre des programmes dont a bénéficié dans la wilaya de Guelma au cours des dernières années soulignant que 1 583 segments de ces logements ont été confiés aux commissions chargées de l'étude des dossiers des demandeurs de logements en 2016, suivie d'un autre quota de 711 unités.

Il a également détaillé que pour des "raisons multiples" dont l'actualisation des dossiers des demandeurs de logement et le retard enregistré dans les travaux d'aménagement extérieurs, ces logements n'ont pas été attribués.

Selon la même source, un total de 156 habitats de ce quota de logement dont la distribution est prévue en 2018 est réservé aux victimes de la décennie noire dans plusieurs communes de la wilaya de Guelma.

