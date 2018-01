L'Association Bejaia littoral part en guerre contre les constructions illicites

L'Association Bejaia littoral envisage de poursuivre en justice les squatteurs et toute personne qui construit illicitement sur le littoral de la ville de Bejaia. Selon les responsables de l’Association, cette initiative est la "seule façon de préserver le littoral des mains malveillantes". Le but recherché par les auteurs de ces constructions illicites n’est autre que la rente à travers la location en période estivale.

Pendant des années, des personnes "peu scrupuleuses" ont érigé des constructions sans qu’aucune autorisation ne soit délivrée par les services habilités. Ce type de logements, estime-t-on, a offert un décor hideux à la façade maritime. "Devant cet état de fait, Bejaia littoral s'engage à poursuivre en justice les squatteurs et toute personne qui construit illicitement", précise-t-on.

L'association Bejaia littoral avec l'appui des autorités mettra fin à l'anarchie qui régnait jusque-là à travers tout le littoral de Bejaia, car "le béton a envahi nos plages". Ainsi, chaque année, la mer est à l’origine de plusieurs maladies à transmission hydrique, telles que la typhoïde, le choléra, les infections cutanées et les intoxications bactériologiques. Comme ce fut le cas l’été dernier où des milliers d’Algériens à travers le littoral ont contracté la conjonctivite. La pollution gagne du terrain. Même les plages autorisées à la baignade ne sont pas totalement propres. Aujourd’hui, seule une politique de démolition courageuse, sans pour autant être socialement aveugle, pourrait stopper les effets d’un tel gâchis.

A noter que Bejaia littoral a pour mission la protection du littoral de la wilaya de Bejaia, la protection de l’environnement. Elle vise également à initier, promouvoir et participer à des réflexions sur les modèles de développement et leurs impacts sur l’environnement; de soutenir des actions de réhabilitation et de valorisation du littoral ; d’entreprendre des activités éducatives et de formation relatives à l’environnement et au développement de l'écotourisme; de créer et d’animer un réseau d’information et d’échange sur l’environnement et le développement durable.

