Accidents de la circulation: 10 morts et 17 blessés durant les dernières 24 heures

Car accident on italian highway. | gabrieletamborrelli via Getty Images

Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 17 autres ont été blessées dans huit accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, selon un bilan établi lundi par la Protection civile.

Les accidents les plus graves ont eu lieu dans les wilayas de M'sila où deux personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées dans une collision entre un camion semi-remorque et un véhicule léger, et à Ouargla avec deux morts et un blessé suite au renversement d'un camion au niveau de la daïra d'El Hadjira.

D'autre part, la wilaya d'Oum El-Bouaghi a enregistré deux morts suite au renversement d'un camion, au niveau de la daïra d'Aïn Mlila, ajoute la même source.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.