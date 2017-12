Résultats de notre sondage: Pour vous, ces personnalités ont été les meilleures dans leurs domaines

1) Sammama fait son cirque" de la Fondation Rambourg: 50% 2) Les actions de l'association tunisienne des Femmes Démocrates dans la lutte contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité intégrale entre les hommes et les femmes: 10% 3) La publication régulière de rapports sur l'état des lieux des droits économiques et sociaux par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux: 10% 4) La publication de l'ouvrage "Droits sexuels, droits humains à part entière" de l'association tunisienne de défense des libertés individuelles: 10% 5) "Bibliothèque humaine" de l'association l’Art Rue en partenariat avec l’association “Inno Peace”:10% 6) Les actions pour la restauration et mise en valeur des monuments de la médina de l'association Carthagina:10%