ATTENTAT - Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président égyptien, Abdelfattah Al-Sissi, suite à l'attaque terroriste qui a ciblé vendredi une église dans la ville de Helwan, faisant plusieurs victimes.

Dans ce message, le souverain fait part, en son nom et au nom du peuple marocain, au président égyptien, de "sa vive condamnation de cette agression lâche qui a ciblé des citoyens innocents du peuple égyptien frère, dans une tentative désespérée de porter atteinte à la stabilité du pays."

Le roi exprime également au président Al-Sissi ainsi qu'aux familles des victimes et au peuple égyptien ses "vives condoléances" et ses "sincères sentiments de compassion et de solidarité, implorant le Très-Haut d'avoir les victimes dans Sa Sainte miséricorde, et d’accorder à leurs familles patience et réconfort".

Vendredi 29 décembre, neuf personnes ont été tuées et dix autres blessées dans l'attaque contre une église copte dans la région de Helwan, au sud du Caire, a indiqué le conseiller du ministre de la santé, Ouadie Charif, dans une déclaration à la presse.

Selon des sources du ministère de l'Intérieur, l'assaillant a été abattu dans un échange de tirs avec les forces de sécurité.

Les forces de sécurité se sont lancées à la poursuite d'au moins un complice, d'après l'agence officielle de presse MENA.