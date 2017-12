Marrakech: La place Jemaa El Fna noire de monde pour Maître Gims (PHOTOS)

MUSIQUE - Maître Gims a créé l'événement vendredi 29 décembre au soir à Marrakech. Le rappeur français d'origine congolaise s'est produit pour la première fois sur la place Jemaa El Fna, devant un parterre noir de monde.

Des milliers de personnes se sont rassemblées lors de ce concert gratuit qui a duré près d'une heure et demie pour la première édition de "Stars in the Place", un événement qui entend inviter chaque année des artistes sur la célèbre place de Marrakech.

Le rappeur, fan de la ville ocre où il réside, n'est pas venu seul sur scène, puisque les chanteurs marocains Douzi et Sy Mehdi, ainsi que le groupe Cravata, ont également assuré le show.

Dans une déclaration faite à la presse avant le début de ce concert, Maître Gims a exprimé sa gratitude au roi Mohammed VI, "qui lui a facilité l’accès à cette place mythique afin que cette rencontre avec le public soit possible, sachant qu’un concert dans cette place nécessite énormément de logistique", rapporte l'agence MAP.

"J’ai rencontré Sa Majesté le Roi Mohammed VI plusieurs fois, au Maroc, en France, au Gabon, en Côte d’Ivoire et j'ai appris qu'(il) est au courant de mon style de musique et est très fier que je choisisse le Maroc comme résidence", a-t-il ajouté.

"C’est très important pour moi que ce concert soit gratuit et que chacun passe un bon moment, et ce sont des actions que j’aimerais répéter que ce soit ici au Maroc ou ailleurs", a-t-il indiqué. "Je souhaite réitérer ce concert et le programmer chaque année peut-être mais avec des artistes différents".

Le chanteur de 31 ans, ancien membre du groupe Sexion d'Assaut, a publié plusieurs photos de la place Jemaa El Fna sur son compte Instagram, qualifiant ce concert d'"historique" et de "dingue". Il présentait notamment son morceau "Ceinture noire", extrait de l'album éponyme qui paraîtra en 2018.

Maître Gims s'était déjà produit à Rabat pour le festival Mawazine en mai 2016.