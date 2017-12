Les factures d'électricité et de gaz prochainement en tamazight

Quatre ministères, dont ceux des Ressources en eau et de l'Energie, se préparent à émettre des documents officiels en tamazight, a affirmé le secrétaire général du Haut commissariat pour l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, dans une déclaration à la chaîne de télévision privée Dzaïr News.

Si El Hachemi Assad a expliqué que des traducteurs et universitaires sont actuellement mobilisés pour concrétiser ce projet, qui concerne également les ministères du Tourisme et de l'artisanat, des transports et des travaux publics.

Le SG du HCA a rajouté que les ministères des Ressources en eau et de l'Energie seront les premiers concernés pour l'émission prochaine de factures d'électricité, de gaz et d'eau en tamazight.

Ce projet devrait se généraliser à d'autres documents officiels utilisés par les Algériens, a rajouté le même responsable.

