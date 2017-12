Algérie: L'année 2017 en photos

Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre algérien bat le record du mandat de chef de gouvernement le plus court de l'histoire du pays, du 25 mai 2017 au 15 aout, environ 3 mois.

Le plus célèbre joueur de foot algérien Rabah Madjer, devenu entraîneur de l’équipe nationale, perd son sang-froid et défraie la chronique

2017 une très mauvaise année pour les migrants sub-sahariens en Algérie pourchassés et harcelés par les services de sécurité depuis le 5 octobre dernier



2017 une année pas très bonne non plus pour la presse algérienne avec la disparition du journal La Tribune, le blocage de TSA et la grève de la faim de la directrice d'El Fadjr Hadda Hazem