Ces personnalités qui passent leurs vacances de fin d'année au Maroc

PEOPLE - Alors que le réveillon approche, de nombreux Marocains prennent le chemin de villes comme Marrakech pour célébrer la nouvelle année en beauté. Venus d'un peu plus loin, les people ne font pas exception. Cette année encore, nombreuses sont les personnalités marocaines et étrangères à avoir choisi le Maroc, notamment la ville ocre et Essaouira, pour apprécier des vacances de fin d'année au soleil.

Noe Elmaleh

Vacances de fin d'année champêtres pour le fils du célèbre humoriste franco-marocain. Noe Elmaleh a publié sur son compte Instagram de nombreux clichés de lui dans la campagne de Marrakech. Le jeune mannequin en a profité pour faire un petit tour en quad, et s'offrir un moment de tendresse avec un chevreau.

Une publication partagée par nowwwayyy (@noeelmaleh) le 29 Déc. 2017 à 1 :39 PST

Si Gad Elmaleh n'a pour l'instant pas publié de cliché de lui au Maroc, cette photo semble prouver qu'il n'est pas très loin non plus (du moins en esprit...)

Une publication partagée par GAD (@gadelmaleh) le 29 Déc. 2017 à 1 :20 PST

Piers Morgan

L'animateur britannique profite également du soleil de Marrakech. Ce dernier a posté sur les réseaux sociaux de nombreux clichés de son hôtel, et en particulier de la piscine. Piers Morgan semble bien connaître la ville ocre: l'an dernier, il comparait les discussions autour du Brexit entre la Grande-Bretagne et l'UE à "une négociation avec un vendeur de tapis à Marrakech"...

Breakfast. 😎 #marrakech Une publication partagée par Piers Morgan (@thepiersmorgan) le 29 Déc. 2017 à 3 :07 PST

And...breathe. 😎#marrakech Une publication partagée par Piers Morgan (@thepiersmorgan) le 27 Déc. 2017 à 7 :36 PST

Marc Lavoine

Le chanteur aux yeux revolvers n'est peut-être pas très actif sur les réseaux sociaux, mais son récent passage au musée YSL de Marrakech n'est pas passé inaperçu. Le compte Instagram du musée marrakchi a posté une photo du chanteur et acteur devant le célèbre mur arborant les initiales du couturier, passage désormais obligé pour tous les people qui visitent les lieux.

Marc Lavoine n'a pas manqué de compléter son passage au musée par une visite au Jardin de Majorelle, situé juste à côté.

Son épouse, la décoratrice Sarah Lavoine, grande habituée du royaume, a de son côté partagé une photo de leur séjour à Essaouira:

Jo ✨🙏🏻 Heaven Une publication partagée par sarahlavoine (@sarahlavoine) le 29 Déc. 2017 à 10 :11 PST

Mademoiselle Agnès

Décidément le Maroc est "the place to be" en cette fin d'année. La Madame mode de la chaîne française Canal Plus a posté sur sa story Instagram une vidéo montrant l'apparition surprise d'un orchestre marocain dans le restaurant où elle dînait avec son groupe d'amis, sans préciser dans quelle ville elle se trouvait...

Malca

C'est un séjour loin de la "Casablanca jungle" que va passer le DJ marocain. Ce dernier a aussi fait d'Essaouira sa destination de prédilection pour les fêtes de fin d'année: