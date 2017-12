"La Reine des neiges"? Non, tout simplement les chutes du Niagara pris par les glaces

METEO - De telles températures n'avaient plus été atteintes depuis 1979 en Ontario (Canada), et cela se voit. Le paysage des chutes du Niagara en a été totalement transformé. Le célèbre lieu touristique se retrouve pris par les glaces alors que les températures oscillent entre -10 et -14°C. À Toronto, à 130 kilomètres des chutes, la température est descendue jusqu'à -22°C. Et elle devrait continuer à baisser ces prochains jours.