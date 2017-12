Découverte et destruction de neuf casemates pour terroristes à Bouira

Neuf casemates ont été découvertes et détruites par des détachements de l'armée nationale à Bouira. Dans un communiqué publié sur le site du ministère de la Défense nationale (MDN), on précise que ces opérations ont été accomplies grâce à "l'exploitation efficiente de renseignements". L'ANP a donc "découvert et détruit, le 29 décembre 2017 lors d'opérations de fouille et de ratissage menées à Bouira/1°RM, neuf (09) casemates pour terroristes contenant, une (01) bombe artisanale, des divers objets servant dans la fabrication des explosifs, tandis qu' un détachement combiné de l'Armée Nationale Populaire a intercepté à Tlemcen /2°RM deux (02) éléments de soutien aux groupes terroristes.", lit-on dans le communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP en coordination avec des éléments des Garde-frontières ont intercepté à Tamanrasset ,In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar /6°RM, (07) contrebandiers et saisi (1.375) tonnes de denrées alimentaires, deux (02) véhicules tout-terrain, divers outils d'orpaillage et (800) litres de carburant, Tandis que (2600) cartouches de cigarettes ont été saisies à Tlemcen /2°RM, apprend-on de même source.

Des éléments de la Gendarmerie Nationale, ajoute-t-on, "ont arrêté, à Constantine /5°RM deux (02) personnes en possession de (02) armes à feu".

