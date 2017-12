Pour le Nouvel An, Berlin va installer un espace sécurisé dédié aux femmes

Commencer la nouvelle année comme en 2016? Plus jamais. A Berlin, en Allemagne, un espace sécurisé dédié aux femmes agressées, harcelées ou se sentant menacées va être installé pour le soir du Nouvel An. Une initiative prise deux ans après le 31 décembre 2015 lors duquel des centaines de femmes en Allemagne avaient été victimes d'agressions sexuelles, voire de viols.

Devant l'emblématique Porte de Brandebourg seront déployées de multiples mesures de sécurités pour la fête de la Saint-Sylvestre où sont attendues des centaines de milliers de personnes. Parmi elles, un espace de sécurité confié à la Croix-Rouge Allemande et dédié aux femmes agressées, harcelées ou se sentant menacées pendant la soirée, rapporte BFMTV, ce samedi 30 décembre. C'est une initiative inédite signale même la BBC.

Des patrouilles auront la mission de venir contrôler cet espace pour "s'enquérir d'éventuelles agressions", précise The Telegraph. Il est également conseillé aux femmes de ne pas hésiter à chercher de l'aide en cas de besoin où si elles se sentent en danger et d'éviter le port d'objets de valeurs. 500 agents sécuriseront les alentours de la Porte de Brandebourg et 1600 policiers supplémentaires seront déployés dans la capitale.

Le 31 décembre 2015, en Allemagne, des centaines d'agressions sexuelles avaient été recensées ce soir-là, mais aussi des viols. À Cologne, un millier de plaintes avaient été déposées.

