L'ancien footballeur George Weah devient le président du Liberia

LIBERIA - Des stades de football au palais présidentiel. George Weah a gagné le pari en remportant les élections présidentielles au Liberia. Avec un score défiant toute concurrence, en l’occurrence celle du vice-président, Joseph Boakai, la légende du football libérienne est officiellement à la tête du pays. La Commission électorale libérienne (CEN) l’a confirmé, hier: George Weah a remporté 61,5% des voix, lors du second tour de l'élection présidentielle au Liberia, contre 38,5% pour le vice-président.

Les résultats du scrutin, qui a eu lieu mardi, concernent 98,1% des suffrages exprimés sur les 2,1 millions d'électeurs inscrits, a indiqué le président de la CEN, Jerome Korkoya, lors d'une conférence de presse.

Dans un tweet, le nouveau président partage son émotion et se dit également pleinement conscient de la responsabilité dont il devra désormais s'acquitter:

My fellow Liberians, I deeply feel the emotion of all the nation. I measure the importance and the responsibility of the immense task which I embrace today. Change is on.

— George Weah (@GeorgeWeahOff) 28 décembre 2017