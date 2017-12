Tunisie-Politique: Ce qu'il faut retenir de 2017 en photos!

Le jeudi 26 janvier 2017, Noureddine Taboubi a été élu nouveau Secrétaire Général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), au terme du 23ème congrès de la centrale syndicale. Succédant à Hassine Abassi, Taboubi s’est penché principalement sur la réforme des caisses sociale et le devenir du secteur public. Il n’hésite pas à montrer ses griffes pour défendre les entreprises publiques et le pouvoir d’achat du citoyen tunisien. Il a été, également, élu président de l'Union arabe des syndicats et ce lors du congrès des syndicats arabes membres de l'Union tenu à la capitale jordanienne.

Un accord a été signée, le 20 février, à Tunis entre les ministres des Affaires étrangères tunisien, égyptien et algérien, pour discuter d’une solution politique pour la crise libyenne. Cette annonce qui a pour but de remédier à la crise libyenne représente en effet un second souffle à l’accord de Skhirat obtenu en décembre 2015 sous l’égide de l’ONU.

En mars 2017, l'ancien chef du gouvernement a lancé son nouveau parti et officialisé son come-back politique après une absence d'environ trois ans. Un parti, qui selon lui, représente une nouvelle alternative aux partis présents sur la scène politique. Avec une nouvelle vision participative, une stratégie de réformes et une équipe de compétences variés, l'ancien locataire de la Kasbah estime créer le changement dans l'échiquier politique.

Durant plus de deux mois, des habitants de la région d’El Kamour à Tataouine ont entravé la circulation des camions vers les champs pétroliers de Tataouine pour réclamer une meilleure répartition des richesses et des recrutements prioritaires dans les sociétés du secteur. Un manifestant a été, également, tué -"accidentellement" selon les autorités- par un véhicule de la Garde nationale. Un incident qui a ranimé la tension et provoqué la colère des habitants de la région. Plusieurs dizaines de personnes, dont une vingtaine de membres des forces de l'ordre, ont été blessées. Les postes de la police et de la gendarmerie de Tataouine ont été incendiés, et une information judiciaire a été ouverte. Un accord a été conclu au mois de juin entre les manifestants d’El Kamour et les autorités tunisiennes.

Imed Trabelsi, le plus connu des membres du clan Trabelsi, a livré, le 19 mai 2017, un témoignage inédit sur la corruption à l'époque, en présentant ses excuses au peuple tunisien. Lors d'une audition publique de l'Instance vérité et dignité chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme du passé, le neveu de l’épouse du président déchu a raconté pendant une heure et demie comment il est devenu l'un des barons du pays sous Ben Ali, décrivant un système bien huilé grâce à la complicité de douaniers, de hauts fonctionnaires et de ministres. Dans la foulée, les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête.

L’homme d’affaires controversé Chafik Jarraya, l'ex-candidat à la présidence Yassine Chennoufi, l'homme d'affaires Nejib Ben Ismaïl et un gradé de la Douane, Ridha Ayari, ont été arrêtés en mai dernier dans des affaires de corruption et d'atteinte à la sûreté de l'État. Ce coup de filet intervient par ailleurs quelques jours après le témoignage édifiant d'un ancien membre éminent du clan de l'ancien dictateur Zine El Abidine Ben Ali sur les pratiques de corruption en Tunisie. Après ses déclarations, il y’a eu des arrestations en cascade de barons de la corruption et de la contrebande.

“C'est soit la corruption, soit l'État; soit la corruption, soit la Tunisie. Et moi comme tous les Tunisiens, j'ai choisi l'État, j'ai choisi la Tunisie" a annoncé le chef du gouvernement Youssef Chahed en indiquant que la lutte contre la corruption serait une de ses priorités

Le président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Élections, Chafik Sarsar et plusieurs autres membres de l'Instance, ont démissionné le 9 mai 2017. Une annonce qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans un contexte politique et social déjà tendu, et provoqué de nombreuses interrogations sur ses causes. Il a fallu attendre le mois de novembre pour que l’Assemblée des représentants du peuple parvient à élire le président de l’ISIE en départageant les candidats en lice après avoir échoué, à quatre reprises, à réunir une majorité absolue. Il s’agit de Mohamed Tlili Mansri, originaire de Sidi Bouzid et avocat à la Cour de cassation depuis 1999.

Des acteurs politiques et de la société civile ont lancé un mouvement baptisé Beni Watani (Mes compatriotes) qui compte notamment dans ses rangs Saïd Aïdi, ancien ministre de l’emploi et de la formation et de la santé et ex-dirigeant de Nidaa Tounes.

Après plusieurs années de discussions, le projet de loi intégrale sur la lutte contre la violence faite aux femmes a enfin été adopté, le 26 juillet, avec 146 voix pour, 0 contre et 0 abstention. La joie était palpable au sein de l'hémicycle où les députés ont levé le drapeau tunisien en entonnant l'hymne national. Cette loi représente une avancée majeure pour les femmes tunisiennes.

Le 13 août, à l'occasion de la Fête de la Femme qui correspond également à l'anniversaire de la promulgation du Code du Statut personnel, le président de la République Béji Caïd Essebsi a promis des avancées en matière de libertés individuelles. En effet, il a promis de relancer la question de l'égalité dans l'héritage et appelé à abroger la circulaire interdisant à une femme tunisienne d’épouser un non musulman. Un discours qui a suscité une vive polémique en Tunisie et dans certains pays arabes. Le 14 septembre, tous les textes relatifs à l'interdiction du mariage d'une femme tunisienne à un non musulman ont été annulées.

Le dimanche 8 octobre, le ministre de la Santé publique, Slim Chaker, est décédé suite à une crise cardiaque dont il a été victime après sa participation au marathon de l'association "Nourane" pour la prévention des maladies cancéreuses à Nabeul. Un décès brutal qui a eu l'effet d'un véritable coup de tonnerre pour les Tunisiens. "Homme libre", "de conviction"... De tout bord politique, les réactions se sont succédées pour lui rendre hommage et saluer sa compétence et son amour envers la patrie.

Le 6 septembre, quelques jours après les fêtes de l’Aïd El Kebir, Youssef Chahed a dévoilé la nouvelle composition de son équipe gouvernementale. Un changement qui n’a pas fait l’unanimité notamment avec le retour de certaines figures de l’ancien régime.

La convention de transport de l’open sky a été signée entre la Tunisie et l’UE, le lundi 11 décembre 2017. Cette convention est de nature à renforcer le flux des compagnies charter et augmenter le nombre des visiteurs notamment la catégorie des jeunes dont les ressources financières sont limitées.

La tension était à son comble, des députés ayant échangé accusations et insultes. Plusieurs élus ont par ailleurs boycotté le vote. Ce projet de loi de réconciliation examiné depuis le 13 juillet par la commission de la législation générale à l'Assemblée des Représentants du Peuple a été critiqué à maintes reprises par les différentes composantes de la société civile, notamment par les ONGs Al Bawsala et I Watch qui considèrent qu'elle favorise "l'impunité et l'inégalité devant la loi entre les citoyens".

La Tunisie a figuré, le 5 décembre, sur une liste noire de 17 pays considérés par les 28 ministres des Finances de l’UE comme des paradis fiscaux opérant hors de leurs frontières. Une nouvelle qui avait provoqué indignation et inquiétude dans le pays. Une révision de cette décision lors de la prochaine réunion des ministres des Finances de l'Union Européenne est prévue en janvier prochain.

Yassine Ayari, candidat de la liste “Al Amal” aux élections législatives partielles d'Allemagne, a fini, dans la soirée du dimanche 17 décembre, en tête des résultats de vote avec 263 voix sur les 1325 recueillis.

En novembre dernier, l'UPL avait fait son retour dans le pacte de Carthage après l'avoir quitté. Se positionnant aux côtés d'Ennahdha et de Nidaa Tounes, le parti de Slim Riahi apparaissait comme le troisième parti d'une nouvelle Troïka.

L'Instance Supérieure Indépendante des Élections a décidé de fixer au dimanche 6 mai 2018 la date des élections municipales. Concernant les forces armées, elles voteront une semaine avant, soit le 29 avril. Le 19 décembre, le président de la République Béji Caïd Essebsi a signé le décret présidentiel convoquant les électeurs à voter pour les élections municipales.

La loi de Finances 2018 a été adoptée en assemblée plénière à l’ARP, dans la soirée de ce samedi 9 décembre 2017 avec 134 voix pour, 21 contre et 12 abstentions. Les débats autour de ce projet ont été houleux pour certains articles, notamment celui en rapport avec la surtaxation des produits importés de Turquie ou celui portant augmentation de la prime accordée aux familles démunies.

Le parti Afek Tounes a décidé de quitter le gouvernement d'Union nationale à l'issue de son Conseil national extraordinaire tenu, samedi 16 décembre 2017. Selon le président du parti, cette décision s'explique par le fait que les deux partis au pouvoir à savoir Ennahdha et Nidaa Tounes ont dévié des principes de l'accord de Carthage.

Le ministère du Transport tunisien a décidé d'interdire l'accès aux aéroports tunisiens à la compagnie émiratie "Emirates airlines". Cela concerne aussi bien les vols à destination de Tunis que ceux au départ de Tunis. Cette décision intervient en réaction à l'interdiction faite vendredi par les Emirats Arabes Unis d'interdire l'entrée de toute personne tunisienne de sexe féminin sur leur territoire.

Dix partis politiques ont décidé de participer aux élections municipales avec des listes de coalition. Il s’agit de : Afek Tounes, Al Badil-Ettounsi, Machrou Tounes, La Tunisie D’abord, Al-Joumhouri, l’Avenir, Al-Massar, le parti du travail patriotique et démocratique, La Rencontre démocratique et Al Moubadara.