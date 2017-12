Un lionceau né au zoo du Belvédère (et il se porte bien)

Vous pensiez que le parc zoologique du Belvédère était un mouroir pour les animaux? Eh ben détrompez-vous.

La municipalité de la ville de Tunis a publié jeudi une bonne nouvelle: la naissance d'un lionceau au Belvédère.

Selon la publication, celui-ci est "en bonne santé" après être passé par "une période critique".

Le zoo du Bélvédère de Tunis qui a, récemment, enregistré plusieurs naissances a accueilli de nouvelles espèces d’animaux, a annoncé son directeur Mahmoud Latiri le 18 octobre dernier.

Il avait indiqué 8 nouvelles espèces d’animaux feront leur entrée dans le parc en ajoutant quà leur tête le tigre blanc, une espèce rare sera présentée pour la première fois au zoo du belvédère.

Les autres espèces sont le watouzi (ou watusi, bovin domestique de l’Afrique de l’est), l’alpaca (petits camélidés qui vient principalement de la Cordillère des Andes), le mouflon de Corse (mouton sauvage), le wallaby (mammifère ressemblant au kangourou) et les perroquets.

S’agissant des nouvelles naissances enregistrées au cours de cette année, elles concernent le singe rouge, le singe de l’Atlas, le flamant rose, le cobe lechwe, outre les moutons à quatre cornes et les moutons du Niger en plus donc du lionceau.

Inauguré en 1963, le zoo du Bélvédère occupe une superficie de 13 hectares et accueille plus de 65 espèces d’animaux (mammifères et oiseaux).

