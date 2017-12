"Paternité positive", l'initiative, lancée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance en partenariat avec l'UNICEF et les ambassades de la Finlande et de la Suède en Tunisie, célèbre la "paternité", du 28 décembre au 15 janvier 2018, à travers un concours. Diverses structures gouvernementales intervenantes, des institutions privées et des représentants de la société civile ont aussi collaboré au programme.

Le ministère a annoncé dans ce contexte, le lancement, par le biais des réseaux sociaux, du programme "Paternité positive du point de vue des pères".

Les papas peuvent, selon un communiqué publié par le ministère, participer au concours photos consacré à la paternité positive. Il suffit de s'inscrire via ce lien.

Le "Programme de la paternité positive de la perspective des pères" vise à renforcer le rôle du père de famille dans l’éducation et la protection de ses enfants, dans un environnement familial équilibré.

Le programme s’inscrit dans le cadre de la célébration de l’année nationale de l’Enfance 2017 et de la mise en œuvre de la stratégie multisectorielle pour le développement de la petite enfance, vise à souligner l’importance de l’amour, du jeu, de la protection et d’une nutrition équilibrée pour le développement cérébral sain des jeunes enfants.

Le programme comprendra également un certain nombre d'activités aux niveaux national et régional, notamment des campagnes de sensibilisation et des ateliers de discussion ouverts, men"s par des experts nationaux et internationaux, visant à promouvoir et à sensibiliser au dialogue sur l'éducation positive et le rôle central des papas, selon le communiqué.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.