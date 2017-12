"DZ1" un complexe sportif de 6000 m² inauguré à Alger

Un nouveau complexe sportif dédié au foot en salle et au fitness, baptisé DZ1, a ouvert ses portes récemment à Zéralda, proposant aux amateurs de sports d’un espace complet rassemblant diverses discipline sportives et loisirs.

S’étendant sur une superficie de 6000 m², le nouveau complexe sportif dispose de 2500 m² dédiés à des terrains de football couverts pouvant accueillir un total de 60 joueurs.

Le complexe est également doté de 1000 m² dédiés au fitness et aux sports de combat avec dojo pour un apprentissage des arts martiaux, encadré par des professionnels. Une capacité totale de 300 personnes par soir. Une salle de gyms entièrement équipées et dotées de vestiaires et de salles de douches personnelles est réservée aux femmes.

L’espace VIP du complexe DZ1 offre une vue sur la mer, avec terrain de foot privé, sauna, jacuzzi, et un accès totalement privatisé.