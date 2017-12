Ralentissement délibéré des anciens iPhone: Quatre astuces pour optimiser votre batterie

Chesnot via Getty Images

Le géant de l'électronique grand public, Apple vient de reconnaître que les versions les moins récentes de l'iPhone étaient conditionnées de manière à ralentir leur vitesse de fonctionnement.

De nombreux utilisateurs avaient en effet constaté que leur smartphone doté de vieilles batteries ralentissait considérablement par rapport aux smartphones neufs ou récents.

"Les batteries lithium-ion deviennent de moins en moins aptes à répondre à des pics de puissance lorsqu’il fait froid, en cas de faible puissance de charge, ou quand elles vieillissent. Ce qui peut entraîner des arrêts inopinés de l’appareil afin de protéger ses composants internes", expliquait la firme américaine dans un communiqué.

Si le téléphone est plus lent c'est donc par ce que la batterie délivre moins de puissance au processeur afin de protéger les composants de l'appareil et éviter l'arrêt soudain de celui-ci.



Voici quelques astuces auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé pour contrer ce phénomène sans racheter de nouvel appareil:

1. Vérifiez l'état de votre batterie

Sachez qu'iOS, le système d'exploitation de l'iPhone, peut indiquer s'il est nécessaire de remplacer ou non votre batterie.

Pour cela il suffit de se rendre dans l'option "Batterie" et vérifier si un message d'alerte indiquant le remplacement de votre batterie apparait.

2. Ne laissez plus votre téléphone à charger toute la nuit

Votre batterie ne fait que décroitre depuis son premier chargement. Pour prévenir son affaiblissement, il est nécessaire de limiter la quantité de charge que vous lui fournissez.

3. Désactivez les options inutiles

Si vous avez le wifi inutile d'activer votre 3 ou 4G qui consomme énormément de batterie.

N'oubliez pas non plus de désactiver le Bluetooth, Airdrop, Siri, ou encore l'option de localisation si vous n'en avez pas besoin. De la même façon, vous pouvez fermer les applications (Jeux, réseaux sociaux, etc.) qui participent à diminuer votre batterie inutilement.

4. Remplacer la batterie de votre téléphone

Cela restera toujours moins coûteux que de remplacer votre smartphone par un nouveau, comptez un peu moins de 89€ (près de 263 dinars) pour réparer votre batterie sans garantie en magasin.

Sachez que même si vous n'êtes pas calé en électronique, vous pouvez aussi vous aventurer à la changer vous-même, Youtube regorge de tutoriels sur le sujet.

