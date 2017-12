En 2017, la Tunisie c'est aussi ces affaires marquantes et symptomatiques

Dans certaines régions de la Tunisie, la vie ou la mort d'un nouveau-né est une question de "coup de chance", lance une vieille femme avec un ton fataliste mais non son amertume dans le documentaire réalisé par Médecin du Monde à Gafsa et Sidi Bouzid sur la santé maternelle en Tunisie. À Sidi Bouzid, une femme sur trois ne bénéficie pas d'un suivi médical pendant sa grossesse. Le taux de mortalité des femmes pendant l'accouchement à l'Ouest du pays est le double qu'à l'Est. 7% des femmes accouchent à domicile sans assistance médicale. 100 femmes en moyenne meurent lors de l'accouchement, avec le taux le plus élevé enregistré à Sidi Bouzid, relève Médecins du Monde dans ce documentaire. Accoucher dans un hôpital n'est pas mieux, témoignent ces femmes dans le documentaire. Des services de maternité archi-combles, sans aucune intimité. Le mauvais traitement de la part de certains employés de l'hôpital, allant jusqu'à la violence physique et l'état de saleté et d'insalubrité de l'hôpital sont quelques uns des griefs soulevés par ces femmes. Lire la suite sur HuffPost Tunisie

Cette année, dans des régions en Tunisie, les habitants n'avaient pas d'eau potable pendant des jours comme à Béjà par exemple. Traversant des kilomètres, munis de leurs bidons en plastique et accompagnés de leurs ânes, les habitants de "Ain Chelou" vont,chaque jour, chercher de l’eau à la source la plus proche, une source qui coule doucement et à petites doses. "Il nous faut 15 minutes au moins pour remplir un seul bidon" lance une villageoise. Quelquefois, ils doivent attendre leur tour pendant des heures, pendant que d’autres remplissent leurs conteneurs. Un calvaire au quotidien. Lire la suite sur HuffPost Tunisie

Certains Tunisiens n'ont pas les moyens les plus élémentaires, sont dénués de conditions de vie dignes et vivent dans un contexte qui peut être mortel. Dans les zones rurales de Awled Hafouz par exemple, 89. 1 % des foyers, sont sans cuisine et dans 85.45%, il n'y pas de salle de bain. À noter que selon les derniers chiffres de l'Institut national des statistiques (INS), la pauvreté dans les milieux non communaux (hors périmètres communaux) atteint la barre de 26%. Lire la suite sur HuffPost Tunisie

En 2017, l'état de l'enseignement national est alarmant comme l'a montré un reportage de l’émission "Yawmiyat Mouwaten" consacré aux conditions quotidiennes des écoles rurales. L'épisode a mis à nu le niveau de l'enseignement de base dans ces établissements. En effet, l'équipe de l'émission est entrée, lors du tournage, dans une salle de classe d'une école dans la région de Jendouba. Et c'est la surprise. Deux phrases écrites sur le tableau par l'instituteur de français sont pleines de fautes: "Les enfant prépare ses valises", "Les enfant achète des cadeaux pour leur famille et leur amis." Choqué, l'animateur n'a pas hésité à prendre la craie et à corriger les erreurs. "Je suis en train de focaliser sur la prononciation des lettres" a expliqué l'instituteur en indiquant que l'objectif de la séance ne portait pas sur l'orthographe et la conjugaison. Ce dernier s'est même plaint du faible niveau des élèves. Lire la suite sur HuffPost Tunisie

Ils s'appellent Khelifa Soltani, Riadh Barrouta, Mohamed Ben Belgacem et tant d'autres anonymes, tant d'autres blessés. Ils s'ajoutent à la longue liste des victimes innocentes du terrorisme qui frappe toujours en Tunisie.

"Des fillettes tunisiennes sont vendues aux marchés hebdomadaires dans certaines régions", c'est la déclaration choc de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. La ministre explique que, lors de ces souks hebdomadaires, des filles mineures, déscolarisées, sont vendues via des intermédiaires pour servir d'aides ménagères. La servitude des aides ménagères est un sujet récurrent en Tunisie. Les scandales qui éclatent à la suite de faits divers médiatisés sont nombreux. Rym Amami, membre de l'ONG "Avocats sans frontières", explique ce mal persistant par sa banalisation: "C'est un phénomène accepté, les gens sont habitués à voir ça depuis très longtemps", a-t-elle affirmé en relevant que certains croient que ces jeunes filles sont mieux chez leur employeur que chez leurs parents.

L’Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement (AFTURD) a publié une étude sur les conditions des travailleuses domestiques en Tunisie. Elles sont principalement originaires d'Afrique subsaharienne et essentiellement de Côte d’Ivoire. Elles sont arrivées en Tunisie à travers des circuits de migration légaux et illégaux. Ces femmes sont vulnérables et exposées à différentes formes d’abus, de dépendance et d’exploitation de la part de l’employeur(se) et de l’intermédiaire: un nouveau visage de la traite humaine", alerte l'étude. Lire la suite sur HuffPost Tunisie

Alors que la chasse aux homosexuels se poursuit par l'Etat et une frange de la société, le test anal utilisé pour "vérifier l'homosexualité" des personnes arrêtées en vertu de l'article 230 du code pénal qui criminalise l'homosexualité n'est pas encore banni. Le ministre chargé des Relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et les organisations des droits de l’Homme, Mehdi Ben Gharbia avait annoncé que l'abrogation du test anal n'est pas encore effective mais la Tunisie s'engage à "arrêter le recours aux tests anarchiques, sans consentement et sans assise légale". Le recours au test anal ainsi que la criminalisation de l'homosexualité sont décriés par plusieurs ONG tunisiennes, travaillant pour le reconnaissance des droits des minorités sexuelles ainsi que sur la préservation des droits humains en général. Elles sont unanimes à assimiler le test anal à de la torture qui porte atteinte à la dignité de la personne. Lire la suite sur HuffPost Tunisie

Le ministère de la Justice a révélé que l'encombrement dans les prisons tunisiennes a atteint des taux alarmants où la population carcérale a fortement dépassé la capacité d'accueil de certaines prisons. La capacité d'accueil enregistrée en 2016 à Kairouan était de +113%, +92% à Monastir, +65% à Sousse et +66% à Mornag, Cette situation constitue un terreau fertile pour des atteintes à la dignité des détenus, a alerté Fathi Jarray, président de l'Instance nationale pour la prévention de la torture (INPT). Selon Mokhtar Trifi, vice-président de l'organisation mondiale contre la torture (OMCT). Il a fait savoir que des centaines d'affaires se présentent chaque jour aux tribunaux pour dénoncer des abus, des violences et des cas de mauvais traitements mais aucune n'a abouti à un procès. "Aucun tortionnaire présumé n'a encore été condamné" a-t-il souligné. Trifi a évoqué la présence de ces pratiques notamment dans les prisons, dans les centres de détention pour extraire des aveux et même dans les rues en rappelant que toute utilisation excessive de la force est considérée comme de la torture.

Une moyenne de 130 nouveaux cas par an sont détectés sur les 5 dernières années. Il y a eu 164 nouvelles contaminations en 2016 dont 108 hommes et 56 femmes, et ce, sans compter les cas non-déclarés. Selon les associations travaillant auprès des personnes vivant avec le VIH, les principales populations atteintes sont les homosexuels, ceux qui utilisent des drogues injectables et les travailleurs et travailleuses du sexe, opérant de manière clandestine, avec l'émergence d'une nouvelle population à risque qui sont les mineurs. La stigmatisation et la pénalisation des comportements des populations clés, notamment les personnes des communautés LGBTQI ++, les travailleurs et travailleuses du sexe et les usagers de drogues. "Cette pénalisation constitue un frein privant ces populations des bénéfices des services de prévention, de protection et d’accès à la prise en charge nécessaire", déplorent les ONG. Lire la suite sur HuffPost Tunisie

Entre la multiplications des braquages, les viols collectifs comme celui de la veille femme de 83 ans à Kairouan, les violences scolaires, la société est le proie de plus en plus et à des degrés divers à la violence. Ces crimes récurrents sont-ils en recrudescence? Pour le sociologue Moncef Wannes, "ces formes de violences ont certainement augmenté et résultent d'une société plus violente à bien des égards mais la médiatisation excessive et manipulée contribue à son amplification". Le spécialiste évoque une médiatisation qui surfe sur l'aspect sensationnel et ne traite pas le sujet de façon apaisée et approfondie. "Ces violences reflètent une société sans repères qui crée le vide; un vide éducatif, politique, socio-économique et culturel, chez les jeunes notamment et qui est meublé par la violence", a alerté le sociologue.

Malgrè les réformes adoptés cette année, notamment avec la promulgation de la loi relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, les violences à l'égard des femmes continuent; les pratiques et les mentalités peinent à changer. Harcèlement sexuel, violences conjugales, regard stigmatisant sur les mères célibataires et leurs enfants, etc, jonchent la société tunisienne. À titre d'exemple, près de 80% des cas de violence physique et morale contre la femme sont perpétrés par l’époux et 11% des cas de violence sexuelle sont commis par des membres de la famille, indique une étude élaborée par l'association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) en novembre 2017. Autre forme de violence, la violence économique avec des inégalités salariales, dans l'héritage et les conditions de travail précaires comme pour les travailleuses agricoles dont certaines sont victimes d'accidents.

Il y a 136 mille enfants, soit 9,5% d'entre eux qui travaillent actuellement en Tunisie, selon les derniers chiffres de l'Institut national de la statistique (INS). La plupart de ces enfants sont issus du Nord et du Centre-Est du pays, a indiqué le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi dénonçant une "exploitation économique" de ces derniers. Le ministre a indiqué également que leur travail es dangereux car ils sont employés dans des secteurs comme celui des mines ou les transports. En novembre 2017, le délégué général de l’enfance, Mehyar Hamadi, a révélé que 12 mille signalements sur des situations d'enfants en danger ont été enregistrés en 2017 dont des situations où les enfants sont exploités économiquement. Moez Cherif, président de l’Association Tunisienne de Défense des Droits de l'Enfant, estime, qu' "Il n'a y a pas de travail pour les enfants, c'est de l'exploitation", en ajoutant que la fragilité de la structure familiale figure parmi les principaux facteurs de ce phénomène.

Des Tunisiens ont été arrêtés et déférés devant la justice et condamnés à des peines de prison pour avoir mangé ou fumé en public pendant le ramadan. Les accusations étaient "atteinte aux bonnes moeurs" ou "outrage public à la pudeur. Il s'agit de "procédés contraires à la Constitution, en ce qu’ils restreignent de manière flagrante l’exercice des libertés de conscience et de croyance de l’article 6 de la Constitution et portent atteinte ouvertement à l’énoncé de l’article 49 selon lequel seule la loi détermine les restrictions aux droits et libertés sans que cela ne porte atteinte à leur essence", avaient souligné le Collectif pour la défense des libertés individuelles en s'exprimant sur la fermeture des cafés et restos pendant ramadan. Lire la suite sur HuffPost Tunisie

DJ britannique Dax J a été condamné par contumace à un an de prison pour outrage public à la pudeur et atteinte aux bonnes moeurs et à la morale publique pour avoir mixé l'appel à la prière dans une boite de nuit dans le cadre du Festival Orbit -rassemblement de DJ internationaux à destination des fans de musique "techno". Lire la suite sur HuffPost Tunisie

L’affiche de la pièce chorégraphique “Fausse couche” de Néjib Khalfallah a fait polémique. Un huissier de justice a réclamé à la direction du Théâtre national tunisien (TNT) le retrait de l’affiche de la pièce en question, qui reprend, dans la version du titre en arabe du spectacle de danse, une partie d’un verset coranique: “lhakom Attakathourou”, dans un délai de 24 heures. Considérant cette réclamation comme étant une menace et une censure d’une œuvre d’art, la direction du TNT a décidé d’envoyer une copie du constat de l’huissier au ministère de l’Intérieur, rapporte la même source. Lire la suite sur HuffPost Tunisie