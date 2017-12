Le Maroc classé parmi les tendances à suivre en 2018 par le réseau social Pinterest

TENDANCE - Les utilisateurs du réseau social Pinterest rêvent visiblement d'évasion pour 2018. Le réseau de partage de photos a publié son classement des tendances prévues pour l'année prochaine. Parmi elles, dans la catégorie culinaire, les utilisateurs du site plébiscitent le Maroc. En effet selon le réseau social, les utilisateurs ayant "enregistré" le terme "Maroc" ont augmenté de pas moins de 2579% en seulement un an! Des "foodies" de plus en plus friands d'épices types de la cuisine nationale comme le cumin, la coriandre et le curcuma.

Côté voyage, le royaume reste également dans les pensées des Pinteresters. Ces derniers rêvent en effet de plus en plus d'escapades dans le désert, avec des destinations comme le Maroc, Dubaï, le parc de Joshua Tree en Californie, ou encore le désert de Atacama au Chili. Ainsi, le nombre d'enregistrement d'images évoquant "desert travel" ("voyage dans le désert") a augmenté de 125% en une année.

De quoi conforter la place de l'Afrique du nord dans les esprits des internautes de par le monde, puisque la région faisait déjà une entrée remarquée en 2017 dans les tendances culinaires avec l'apparition de la chakchouka dans la fameuse liste du réseau social.