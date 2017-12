Yo soy muslim: contre la haine, la poésie

Apprendre à son enfant comment grandir musulman et fier dans une Amérique qui a élu Donald Trump pour président? C’est une question que ne se posent pas seulement les parents mais aussi les écoles aux Etats-Unis où les livres pour enfants se multiplient sur le sujet.

Yo soy muslim de l’écrivain et poète chicano (Mexicain-Américain) Mark Gonzales n’est pas seulement un livre pour enfants mais aussi une petite oeuvre d’art, fabuleusement illustré par l’artiste Mehrdokht Amini.

Yo soy muslim est une lettre d’un père à sa fille, Sirat, qui est musulmane, latina, tunisienne et américaine.

“Ma chère petite enfant

une petite merveille, c’est ce que tu es

tu bâtis les mosquées

tu descends du brio

tu es un ancêtre en devenir”

Le mélange des identités mexicaine, indigène et latine, nord-africaine et musulmane aboutit dans le texte et les illustrations à un résultat d’une beauté onirique.

Le poète chicano dit à sa fillette de se souvenir des pyramides Maya lorsqu’elle déambule entre les ombres de l’acier des villes modernes.

Il lui dit d’être prête aux questions, inévitables, qui vont arriver et lui insuffle la force des réponses qui amarrent l’amour de soi, la confiance en soi, l’assurance, tout ce que les racistes visent à saper:

“-Ils te demanderont: Qu’es-tu donc?

et

D’où viens-tu?

-Dis leur ceci:

Yo soy muslim

Nos prières étaient ici

Avant que ne viennent vos frontières

Dis leur ceci:

Yo soy muslim

Je suis d’Allah et des anges

et d’un lieu presque aussi ancien que le temps”

Le livre de 32 pages n’est pas du tout écrit sur le mode de la lamentation bien au contraire c’est un livre intensément joyeux y compris lorsque les ombres des difficultés à venir sont évoquées.





