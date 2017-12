Le Prix Mandela du Combattant Suprême 2017 vient d'être décerné à titre posthume à l'ancien président de la République Habib Bourguiba "en reconnaissance de sa vision de la paix mondiale et de son action pionnière en faveur d'une Tunisie souveraine et moderne et en faveur de la libération de l'Afrique", a indiqué le communiqué de presse de l'institut Mandela publié jeudi.

Les prix Mandela sont décernés chaque année à des personnalités ou institutions pour récompenser leurs actions louables en faveur de l'Afrique et de la paix, dans l'esprit du panafricanisme.

Avant de devenir président de la République et le bâtisseur de la Tunisie moderne, Habib Bourguiba était à la tête du mouvement de libération nationale qui a évincé le protectorat français du pays. Devenu président de la République, fraîchement proclamé le 25 juillet 1957, Bourguiba a mené les grandes réformes sociétales qui ont de la Tunisie une exception dans le monde arabo-musulman.

Visionnaire, Bourguiba fait promulguer le Code du statut personnel notamment, un arsenal juridique progressiste qui tend vers la libération de la femme. Le CSP abolit la polygamie, instaure le divorce selon une procédure judiciaire et autres mesures qui établissent une certaine égalité entre les hommes et les femmes.

17 ans après sa mort, Bourguiba attise toujours les passions.

Voici la liste des vainqueurs du prix Mandela: -Prix Mandela de la paix: John Pombe Joseph Magufuli, président de la Tanzanie

-Prix Mandela de la Démocratie: Uhuru Kenyatta, président du Kenya

-Prix Mandela de la Sécurité: Idriss Déby Itno, président du Tchad

-Prix Mandela du Courage: Pierre Nkurunziza, président du Burundi

-Prix Mandela de l'Émergence: Haile Mariam Dessalegn, Premier ministre d'Éthiopie

-Prix Mandela de la Gouvernance: Pravind Kumar Jugnauth, Premier ministre de l'île Maurice

-Prix Mandela Unbutu: Suzanne Jambo, présidente/fondatrice de STEPS Soudan du sud, pour son combat pour la démocratie, la justice et les droits de l'Homme.

-Prix Mandela de l'Audace: Cour suprême du Kenya et aux forces de défenses du Zimbabwe

-Prix Mandela du Panafricanisme: Joomaay Ndongo Faye, Coordonnateur adjoint de l'IPIC (Harrambee Pan African Federal Africa)

-Prix Mandela de la Science: Mohamed Harakat, Professeur à l'Université Mohammed V de Rabat

-Prix Mandela de la littérature: Kakou Ernest Tigori, écrivain, pour sa nouvelle "Le Souverain noir"

-Prix Mandela du leadership féminin : Jacqueline Amongin, député ougandaise

-Prix Mandela du meilleur entrepreneur: Mbagnick Diop, président du mouvement des entrepreneurs sénégalais

-Prix Mandela du meilleur athlète: Marie-Josée ta lou

-Prix Mandela du meilleur journaliste: Nima Elbagir, journaliste de la CNN

