Forêts: les feux ont ravagé près de 54.000 hectares en 2017

Une superficie totale de 53.975 hectares de végétation a été ravagée par les feux durant l'année 2017 au niveau national, et ce, à travers 2.992 foyers de feux, a indiqué jeudi à Alger, la Direction générale des forêts (DGF).

La DGF a également précisé que cette superficie totale a concerné 28.841 ha de forêts (contre 6.717 ha en 2016), 10.398 ha de maquis (contre 5.567 ha) et 14.745 ha de broussaille (contre 14.745 ha).

Ce bilan a été présenté lors d'une réunion de la Commission nationale de protection des forêts présidée par le Secrétaire général du ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, M. Kamel Chadi, en présence des conservateurs des forêts de 13 wilayas du pays et de représentants de la Protection civile et de la Gendarmerie nationale.