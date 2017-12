Les films à ne pas manquer en 2018

Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville. Sa lutte pour se faire entendre devrait faire beaucoup de bruit.

Comme chaque adaptation de la saga "Cinquante Nuances de Grey", "Cinquante Nuances plus claires", le troisième volet, devrait attirer les foules et faire couler beaucoup d'encre.

Le célèbre livre de Jack London (1906) est adapté en dessin-animé 17 ans après son adaptation cinématographique mettant en scène Ethan Hawke.

Voici la suite des aventures du mercenaire Deadpool

La vie de l'astronaute Neil Armstrong, premier homme à avoir marché sur la Lune, portée au cinéma par le talentueux Damien Chazelle à qui l'on doit notamment "Whiplash" et "La La Land"

Par le réalisateur des émotifs anonymes. Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant. Tous les médecins, les radiologues et les ostéopathes du monde ne peuvent rien pour lui : la racine de son mal est psychologique. Mais de son travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-il changer pour aller mieux ?

Cela fait maintenant quatre ans que les dinosaures se sont échappés de leurs enclos et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver les dinosaures restants de l’extinction.

Le dernier film de Guillermo del Toro est le plus nommé des Golden Globes 2018. Il raconte l'histoire d'une modeste employée d'un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa (interprétée par Sally Hawkins). Elle mène une existence morne et solitaire, d'autant plus isolée qu'elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu'elle et sa collègue Zelda (Octavia Spencer) découvrent une expérience encore plus secrète que les autres.

Christine "Lady Bird" McPherson se bat désespérément pour ne pas ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant qu’infirmière pour garder sa famille à flot après que le père de Lady Bird ait perdu son emploi. Véritable carton aux États-Unis, "Lady Bird" devrait faire un carton en France.

Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu'un attentat a été déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en Europe. Ce film retrace cette histoire et met en scène les véritables héros de cet épisode.

Michael et Jane sont désormais adultes. Michael vit sur Cherry Tree Lane avec ses trois enfants et leur gouvernante, Ellen. Lorsque celui-ci perd un proche, Mary Poppins, interprétée par Emily Blunt, l’énigmatique nounou, réapparaît dans la vie de la famille Banks.

Elisabeth (Mélanie Laurent) est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville (Jean Dujardin) est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser. Après "Un homme à la hauteur", l'acteur oscarisé retente l'aventure avec le réalisateur Laurent Tirard.

Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il l'avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau.

Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un changement de rythme difficile pour la famille d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier…

Marie Madeleine est un portrait, authentique et humaniste de l’un des personnages religieux les plus énigmatiques et incompris de l’histoire, par le réalisateur du film "Lion". Ce biopic biblique raconte l’histoire de Marie, une jeune femme en quête d’un nouveau chemin de vie. Soumise aux mœurs de l’époque, Marie défie les traditions de sa famille pour rejoindre un nouveau mouvement social mené par le charismatique Jésus de Nazareth.

Les nouvelles aventures d'Ethan Hunt dont une partie a été tourné à Paris durant l'été 2017.

La soeur de Danny Ocean rassemble les talents d'une dizaine de ses consoeurs pour mettre la main sur un collier très convoité et ainsi confondre un bijoutier crapuleux.

Nommé dans 6 catégories aux Golden Globes, le dernier film de Steven Spielberg devrait faire parler de lui. Menée par le duo Meryl Streep-Tom Hanks cette réalisation retrace le fameux "Watergate". Au péril de leur carrière et de leur liberté, Katharine et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler au grand jour des secrets longtemps enfouis…

Après "Hippocrate" et "Médecin de Campagne", Thomas Lilti se lance dans "Première année", une comédie dramatique sur la fameuse première année de médecine réputée pour sa difficulté. Antoine est sur le point de débuter sa première année d'études de médecine pour la troisième fois. Benjamin, lui, arrive directement du lycée et en est à sa première tentative, mais il réalise rapidement que ce ne sera pas une promenade de santé.

Un nouveau film de Steven Spielberg, deux mois après le dernier. En 2045, le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain provoque une compétition planétaire.

Le film présente le passé du plus célèbre vaurien et contrebandier: Han Solo, ainsi que celui d'autres personnages emblématiques de Star Wars tels que Chewbacca le Wookie et le très charmeur Lando Calrissian.

L'histoire vraie de Jeff Bauman (Jake Gyllenhaal), une des victimes des attentats de Boston le lundi 15 avril 2013. Le coureur qui a perdu ses deux jambes lors de l'attaque terroriste avait été photographié lors de son sauvetage. Le cliché montrant ses jambes déchiquetées par l'explosion avait fait le tour du web.

Si Frédéric Diefenthal et Samy Naceri ne feront pas partie de ce 5ème opus de "Taxi", vous aurez le plaisir de retrouver Bernard Farcy dans le rôle du comissaire à côté de la plaque.

Il s'agit du nouveau film de Woody Allen. Au programme devant la caméra: Kate Winslet, James Belushi et Justin Timberlake. Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans l'effervescence du parc d’attraction de Coney Island, dans les années 50: Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse; Humpty, opérateur de manège marié à Ginny; Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à devenir dramaturge; et Carolina, fille de Humpty longtemps disparue de la circulation qui se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses trousses.