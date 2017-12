Daesh revendique l'attentat ayant fait au moins 40 morts à Kaboul

Afghan women mourn inside a hospital compound after a suicide attack in Kabul, Afghanistan December 28, 2017. REUTERS/Mohammad Ismail TPX IMAGES OF THE DAY | Mohammad Ismail / Reuters

TERRORISME - L'Etat islamique a revendiqué l'attentat qui a visé un centre culturel chiite, ce jeudi à Kaboul, et qui a fait une quarantaine de morts et des dizaines de blessés. "Le centre reçoit un soutien de l'Iran et est l'un des principaux centres chiites à Kaboul", indique le groupe terroriste dans un communiqué publié par son agence de propagande, Amaq.

L'attentat a aussi frappé un média situé à proximité, l'Afghan voice agency, qui n'était pas ciblé. "La cible de l'attaque était le centre culturel Tabayan, une cérémonie s'y tenait à l'occasion du 38e anniversaire de l'invasion soviétique en Afghanistan quand une explosion s'est produite", a indiqué à la presse le porte-parole adjoint du ministère de l'Intérieur, Nasrat Rahimi.

Cette explosion a été suivie de deux autres, de moindre importance, ne faisant pas de victimes, a-t-il ajouté. "Nous avons quarante morts, trente blessés, et ce n'est pas le bilan final, qui peut encore monter", a ajouté le porte-parole.

Cet attentat est le plus sanglant depuis celui d'octobre dernier ayant visé une mosquée chiite, qui avait fait 56 morts et 55 blessés, attaque également revendiquée par l'EI. "Les terroristes ont encore une fois commis des crimes contre l'Humanité en attaquant des mosquées, des lieux saints et des centres culturels. Leurs crimes sont impardonnables", a déclaré dans un communiqué le président afghan Ashraf Ghani.

Cet attentat est le dernier en date à Kaboul où les attaques meurtrières se succèdent, faisant de la capitale l'un des endroits les plus dangereux du pays. Le 31 mai, un camion piégé y avait tué 150 personnes et blessé environ 400 autres.