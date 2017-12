Perturbations du réseau Internet, opération de maintenance sur le cable SMW4

Le groupe Algérie Télécom a annoncé mardi 26 décembre 2017 que des perturbations sur le réseau Internet risquent d'être engendrés ce mercredi par des travaux de maintenance sur le câble sous-marin SMW4, à partir de 11H.

Dans un communiqué de presse, AT a expliqué que ces travaux, non programmés, devront durer entre 15 minutes et 3H, sur le câble sous-marin SMW-4, entre Alexandrie (Egypte) et Palerme (Italie).

"Pendant les éventuelles perturbations, la bande passante internationale sera réservée prioritairement aux trois opérateurs des réseaux mobiles, ainsi que les opérateurs du secteur économique", annonce-t-on encore, expliquant que "nos clients partagent la capacité disponible sur les caches installés au niveau d'Alger, d’Oran et de Constantine".

Algérie Telecom a par la suite affirmer s’excuser pour les désagréments occasionnés par ces travaux de maintenance qui sont indépendants de sa volonté.

