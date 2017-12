Nouvel an: la journée du lundi 1er janvier chômée et payée

La journée du lundi 1er janvier 2018 sera chômée et payée pour l`ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics ainsi que les personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris ceux payés à l`heure ou à la journée, à l`occasion du nouvel an, indique mercredi un communiqué de la Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative.

Les personnels exerçant en travail posté sont, toutefois, tenus d`assurer la continuité du service, précise la même source.

