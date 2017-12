Voici 7 façons de faciliter votre réveil

Est-ce qu'il y a quelque chose de pire que de se réveiller en entendant son alarme sonner alors qu'il fait encore nuit dehors?

Si vous êtes comme nous, vous ouvrez l'oeil, voyez qu'il fait encore noir et appuyez sur le bouton de rappel de réveil pendant 30 minutes.

Eh bien, la physiologiste et thérapeute du sommeil Dr Nerina Ramlakhan a partagé quelques trucs qui pourraient tous nous aider à sortir du lit le matin. Parce que malheureusement, l'hibernation n'est pas une option.

"Travailler sur son sommeil, c'est aussi travailler sur sa vie. C'est drôle", a tweeté la docteure.

Working on your sleep is really about working on your life. Funny that 🤔 — Dr Nerina (@DrNerina) November 21, 2017

Premièrement, elle recommande de planifier tout ce dont vous avez besoin pour partir votre journée avant de vous coucher.

"Dites-vous que vous allez vous lever. Préparez vos vêtements, votre déjeuner et autres le soir d'avant", explique Ramlakhan à The Independent.

De plus, Ramlakhan suggère que vous laissiez de côté votre attitude négative ("Je ne suis pas une personne matinale") et que vous vous motiviez à la place ("J'ai vraiment hâte de me réveiller demain matin").

De plus, elle suggère ce truc facile: de programmer une hausse de température environ 10 minutes avant que votre cadran sonne. Ça va vous aider de résister à la tentation de traîner au lit pour rester au chaud.

La lumière naturelle va signifier à votre corps qu'il est temps de se réveiller, donc Ramlakhan suggère de laisser les stores ou les rideaux un peu ouverts ou d'investir dans un réveil qui imite la lumière naturelle pendant l'hiver.

Le sommeil de mauvaise qualité est un vrai problème

Le fait de bien dormir participe au fait d'avoir plus de facilités à sortir du lit, donc bannissez la technologie de la chambre à coucher et ne regardez pas un écran de 30 à 45 minutes avant d'aller dormir, ce qui inclut Netflix et votre téléphone, selon Ramlakhan.

Quelques trucs de sommeil faciles d'autres experts incluent de: porter des chaussettes au lit (garder vos pieds au chaud peut vous aider à rester endormis, selon un rapport du Global Council on Brain Health), dormir avec une porte ou une fenêtre ouverte (les salles mieux ventilées résultent en un meilleur sommeil, selon une étude des Pays-Bas), et éviter l'alcool avant d'aller au lit (selon une étude par Age UK et l'American Association of Retired Persons).

Outre éviter l'alcool avant d'aller au lit, Ramlakhan suggère aussi de boire de l'eau dès que vous vous réveillez et de manger au maximum 30 minutes après pour "élever votre métabolisme et entraîner votre corps à commencer la journée avec plus d'énergie", explique-t-elle à The Independent.

Finalement, Ramlakhan explique que l'optimiste est miraculeux. Trouvez une raison pour vous réveiller et si vous ne pouvez pas, demandez-vous comment vous pourriez changer ça, note-t-elle.

"C'est une bonne question à vous poser, mais ça va vous aider à trouver pourquoi vous voulez vraiment vous réveiller le matin - et vivre une vie que vous aimez".

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.



