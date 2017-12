Des Tunisiens à l'autre bout du monde et des étrangers qui sillonnent la Tunisie: L'année 2017 a été pleine d'aventures

Voyager à pieds, à vélo, sans le sou ou vivre une vie de nomades... Il faut bien du courage pour tout plaquer et partir faire le tour des continents

C'est l'amour de l'aventure, un fort courage et de la persévérance qui ont poussé Selim, Rabii, Fadoua, Mohamed, Loubna et plein d'autres encore à rêver leurs vies, en parcourant les pays et les cultures du monde, partageant ensuite, en images et vidéos, les plus beaux paysages et les histoires inspirantes qu'ils rencontrent sur leurs chemins.

Ces aventuriers que rien n'arrête ont marqué l'année 2017, et auront aussi marqué les esprits à jamais.

Tout plaquer et partir en Asie

Faire le tour du monde? Apprendre à parler 11 langues? Rouler du Vietnam au Cambodge à vélo? "Selsem Around the World" est un rêve qui s'est bien réalisé, celui de Selim Yahyaoui, jeune tunisien de 28 ans, aventurier des temps modernes que rien n'arrête.

Le 20 août 2016, son rêve de toujours se concrétise, "Selsem around the world" éclôt quand Selim atterrit en Asie.

"Mon expérience la plus marquante était de voyager 2600 km à vélo depuis le Vietnam jusqu'au Cambodge", avait-il raconté au HuffPost Tunisie. Tous les détails dans cet article, où Selsem vous raconte tout! Et vous pouvez aussi suivre son aventure sur sa page Facebook.

L'Amérique Centrale capturée par l'objectif de ces Tunisiens

On ne sépare pas l'amour de la nature et celui de la photo. Encore mieux, si on peut les survoler. Survoler les plus beaux paysages du monde et les capturer, les éterniser. C'est une mission que Yassine et Meriam ont choisi de mener.

D'un pays à l'autre, ils prennent leurs drones et leurs caméras et partent explorer ce que le monde a de plus beau à dévoiler.

Ni la chaleur, ni le froid ni même les volcans ne les ont arrêtés. Cliquez ici pour en savoir plus.

Nicaragua Cinematic Aerial Drone Shots from AYAWASKA PRODUCTIONS on Vimeo.

Ils ont choisi la vie nomade

Valérie, Française, Lamaâ, Franco-Tunisien, et leurs trois enfants ont choisi de vivre hors des sentiers battus. Une vie de nomade, une vie libre et sans emploi du temps, mais surtout, enrichissante. Le HuffPost Tunisie est allé à leur rencontre, et voici leur histoire.

Un Tunisien en Corée du Nord

"Figurez-vous qu'en Corée du Nord je voyais la Tunisie partout! Au moins je n'avais pas le mal du pays. Ce que je veux dire par cette métaphore c'est que dans toutes les boutiques de souvenirs où j'allais je ne voyais que les pins du drapeau tunisien soudé à celui de la Corée du Nord (...) j'étais devenu à la limite paranoïaque en me disant que c'était peut-être une mise en scène faite spécialement pour mon arrivée (et oui, je regarde beaucoup de films). J'ai bien-sur demandé au guide une explication qui m'a répondu d'un ton très sérieux...". Alaeddine vous raconte toute son aventure en Corée du Nord dans ce blog sur le HuffPost Tunisie.

Rabii Ben Brahim, ou "The Dreamer", revient pour un challenge exceptionnel

Traverser la Tunisie à pieds et sans le sou? C'est le défi qu'a relevé The Dreamer. Novembre 2017, il part sillonner le pays. Faites un tour sur Instagram pour ne rien rater de son aventure.

Backpacker confirmé, The Dreamer, est un passionné d'aventures. Les campings dans la nature n'ont pas de secrets pour lui. Il avait exploré les coins et recoins de la Tunisie, campant dans les montagnes, les forêts ou encore sur les plages, développant ainsi une relation unique avec la nature, telle qu'il l'avait décrite.

Ce Libano-Suisse vous fait découvrir la Tunisie profonde

On raconte que... "la Tunisie vaut le détour". Que "plus on s'éloigne des villes, plus les gens sont chaleureux et ouverts". Que "la Tunisie regorge de richesses, que la Tunisie est en or".

C'est ce que raconte Anas, Libano-Suisse expatrié en Tunisie, depuis 3 ans maintenant, "et je ne compte pas bouger pour le moment," assure-t-il au HuffPost Tunisie.

À deux, ils ont un but, celui de sillonner le monde... à pied

Partis le 6 Octobre 2017, un jeune couple tunisien a entamé la marche à travers la bande du Sahel, en commençant par le Sénégal à l'ouest jusqu'au Soudan à l'est, avant de traverser la Mer Rouge pour la péninsule Arabe et le reste de l'Asie. L'itinéraire se fera à l'horizontal jusqu'au Canada. Un périple qui sera marqué par une marche pour la paix et également pour promouvoir l'image de la Tunisie. Tout sur eux, dans ce billet.

Une singapourienne en Tunisie

Yu Jia Cheong était venue en Tunisie pour passer un stage de 2 mois dans une société de développement de logiciels... "J'étais surprise d'apprendre que différentes civilisations sont passées par là, comme les Carthaginois, les Romains, les Byzantins, et qu'ils y ont laissé des empreintes", avait-elle écrit sur son blog, "Comme elle baroude". Elle décide alors d'entreprendre un road-trip, du nord au sud de la Tunisie. Ci-dessous, la carte de route idéale selon elle:





Une marocaine traverse la Tunisie à pied

Loubna Bensalah a marché plus de 1000 km, du Nord au Sud de la Tunisie. Une aventure qui avait commencé en août 2017 et qui a duré trois mois.

Une aventure audacieuse, intitulée donc "I walk with her", un concept né il y a un an, lorsqu'elle avait effectué son périple sur la côte Atlantique du Maroc et où elle a marché 1178 km.

Rien ne l'a arrêtée, ni le climat, ni la fatigue, ni les dangers. Pour en savoir plus, visitez ce lien sur le HuffPost Tunisie.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.