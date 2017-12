Le wali d'Alger se fait bousculer par une population à "l'enthousiasme impulsif" lors d'une opération de relogement

Le chef de cabinet de la wilaya d’Alger a démenti que le wali Abdelkader Zoukh avait été victime d’une bousculade lors d’une opération de relogement qui a eu lieu aujourd’hui dans le quartier “Cité Mahieddine” à Alger.

Dans un post publié sur la page Facebook de la wilaya, le chef de cabinet de Abdelkader Zoukh entendait ainsi répondre à une information rapportée à la suite d’une vidéo de la Chaine Ennahar où l’on aperçoit le wali, pris dans une cohue indescriptible, alors que l’on entend les gens l’interpeller, non pas agressivement, mais plutôt sur le mode de la complainte et où le service d’ordre pris de panique décide de l’évacuer rapidement.

Selon son chef de cabinet, Abdelkader Zoukh avait été prévenu, avant d’y aller, de “l’enthousiasme impulsif des jeunes du quartier El Chaaba et a tout de même insisté pour rendre visite au quartier et s’enquérir directement des préoccupations des résidents et des jeunes”.

Cette opération de relogement, la vingt-troisième dans la wilaya d’Alger, avait été annoncée par le wali avant les élections communales du 23 novembre dernier.

Elle a eu lieu au profit de 3000 familles sur un total de 8 000 familles qui vont bénéficier de logements publics locatifs et de logements sociaux participatifs.

Elle profite aux habitants des bidonvilles, des chalets et des habitations précaires, a annoncé le wali dans une conférence de presse et qui a par ailleurs souligné que cela permettait de récupérer 13 hectares de terrain, alors que la superficie totale récupérée par la wilaya de ces opérations de relogement est de près de 400 hectares.

Ces terrains récupérés par l’Etat seront transformés en espaces verts ou seront “dédiés à des projets de développement au profit de la population de la wilaya”, a affirmé le wali.

