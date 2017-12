Sahara Occidental: "l'ALPS ne peut être confinée éternellement dans un statut de réfugié"

RYAD KRAMDI via Getty Images

Le ministre de la Défense de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Abdallah Lahbib a affirmé lundi à Aghminit (territoires sahraouis libérés) que l'Armée sahraouie "ne peut être confinée éternellement dans un statut de réfugié".

"L'armée sahraouie est prête à faire face à tout imprévu et à toute éventualité pour arracher le droit du peuple sahraoui à l'indépendance et à l'autodétermination", a déclaré Abdallah Lahbib.

"L'armée sahraouie est prête, dans le cadre de la politique du Front Polisario, à faire face à tout imprévu et à toute éventualité pour arracher le droit du peuple sahraoui à l'indépendance et à l'autodétermination, à l'instar des autres peuples du monde, si la communauté internationale n'intervenait pas pour rendre justice à ce peuple qui vit, depuis plus de 42 ans, sous l'occupation marocaine", a affirmé Abdallah Lahbib dans une lettre adressée à la communauté internationale, en marge du lancement de la finale de la manifestation Chahid Ouali.

Abdallah Lahbib a précisé que la question sahraouie était entre les mains du Conseil de sécurité et de l'ONU, mais l'armée sahraouie se prépare à tout imprévu ou éventualité pour assumer pleinement les missions qui lui sont assignées".

Par ailleurs, Abdallah Lahbib a indiqué que les différentes activités militaires organisées à Aghminit dans la 7e région militaire, y compris les concours et les manouvres militaires, viennent sanctionner une année d'efforts, de persévérance et d'action continue de l'Armée sahraouie. Ils sont également l'occasion d'évaluer les aptitudes des différentes formations et unité militaires, a-t-il précisé.

Ces activités militaires s'inscrivent dans le cadre de la préparation des soldats sahraouis aux combats, sous le slogan "hisser le niveau de préparation au summum", à travers les concours organisés par les différentes régions militaires sahraouies, a-t-il soutenu.

Les manœuvres militaires effectuées par l'Armée sahraouie avec la participation symbolique de toutes les régions militaires sahraouies sont "l'expression sincère et réelle de ce qui a été accompli tout au long de l'année", a-t-il dit, soulignant le haut niveau atteint par l'Armée de libération sahraouie en matière de formation, d'entrainement et de professionnalisme.

