La première photo de la nouvelle famille royale britannique

GRANDE BRETAGNE - Ce sont les nouveaux visages de la famille royale britannique. Les princes William et Harry et leurs compagnes Kate Middleton et Meghan sont apparus pour la première fois ensemble lundi 25 décembre 2017, lors de la traditionnelle messe de Noël à Sandringham.

Contrairement à l'année dernière, lorsque la reine Elisabeth II avait annulé sa venue pour des raisons de santé, toute la famille britannique était réunie. Bras dessus, bras dessous, le prince Harry est apparu aux côtés de sa fiancée Meghan Markle avant que le prince Williams et Kate Middleton ne les rejoignent sur l'allée menant à l'église St Mary Magdalene.

Waiting at #Sandringham to see the Royals and got this photo!!! #MeghanMarkle #Kate #PrinceHarry #PrinceWilliam pic.twitter.com/ZLLgrtKzTM

— Karen Anvil (@Anvilius) 25 décembre 2017