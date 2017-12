L'Edito de MSR, votre article mode hebdomadaire: Les pieds au chaud

Même en hiver, les souliers doivent restés stylés. Pour avoir le monde à vos pieds et braver le froid, c’est le moment de chausser vos plus belles bottes. Fourrées, doublées, ouatées, elles vous tiendront chaud et, bien choisies, complèteront parfaitement votre tenue pour un look au choix nature ou urbain.

Suivez nos conseils et vous trouverez surement chaussure… à votre pied.

Le Grand Nord

Si vous vous sentez l’âme d’une aventurière, exploratrice du Grand Nord, ces bottes sont faites pour vous. Elles auront raison des trottoirs glacials et pavés les plus humides. Givre et verglas ne les arrêtent pas. Elles donneront à votre look une vraie touche authentique et « sauvage », comme tout droit venue des grandes steppes nordiques. Pour jouer à fond le contraste, vous pouvez assortir les Vanessa Wu avec une tenue très urbaine, du type pantalon denim. Les Husky ne sont pas loin…

Les stylées

Qui a dit qu’on ne pouvait pas faire rimer bottes avec glam et chic ? Pour vous démarquer des bataillons de bottes tristes et anonymes qui arpentent les rues en ce moment, adoptez les paillettes des boots Anniel, l’imprimé léopard des Serafini ou reptile des UGG. Pour une vraie touche mode et glitter dans un monde glacé.

Pop

Pour une touche fun sur les pistes comme sur l’asphalte, les Moon Boots sont un incontournable de la mode depuis les années 80. Déclinées dans une gamme de couleurs impressionnante, ces légendaires après-ski sont proposés dans des teintes pop qui réchauffent l’hiver. Rose, rouge ou satinée, vous avez l’embarras du choix pour faire twister la saison froide.

Les citadines

Avec ces bottes passe-partout, vous serez à l’aise en milieu urbain. Parfaitement adaptées à la ville, elles peuvent vous accompagner toute la journée. Faciles à assortir avec une tenue casual ou working day, elles gardent une pointe mode et seront votre meilleur atout pour un look très city.

A talons

Le monde de la botte n’est pas si plat que ça et pour retrouver un peu de hauteur et allonger votre silhouette rien de tel qu’un talon. A porter de préférence avec un pantalon serré. Droit ou biseauté pour un style plus moderne, choisissez le votre.





