Tunisie: L'année 2017 en chiffres

L'année 2017 a été particulièrement mouvementée, ponctuée de bonnes et de moins bonnes nouvelles dans des domaines variés comme la politique, l'économie, la santé, la culture ou encore l'innovation.

Avant d'entamer le millésime 2018 dans la joie et la bonne humeur, nous vous proposons de revenir sur quelques chiffres marquants de 2017!

4

4 comme le nombre de ministres ayant chapeautés deux ministères en 2017. Il s'agit du ministre de la Justice Ghazi Jeribi qui a assuré la fonction par intérim de ministre des Affaires religieuses jusqu'au 25 février 2017, date à laquelle Ahmed Adhoum y sera nommé.

Fadhel Abdelkefi alors ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale occupera également le poste de ministre des Finances par intérim à la suite du limogeage de Lamia Zribi.

De son côté le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Slim Khalbous aura été à la tête du ministère de l'Éducation par intérim après le limogeage de Néji Jalloul.

Enfin, après le décès du ministre de la Santé Slim Chaker lors d'un marathon, le ministre des Affaires sociales Mohamed Trabelsi assurera l'intérim.

445

C'est le nombre de vidéos publiés par la Présidence de la République jusqu'au 27 décembre 2017 soit plus d'une vidéo par jour.

Et avec plus de 1,2 Millions de vues, voici la vidéo la plus regardée:

232

Pour ne pas faire de jaloux, la rédaction du HuffPost Tunisie a également recensé le nombre de vidéos publiés par la présidence du gouvernement sur sa page Facebook en 2017. Résultat: 232 vidéos soit 213 vidéos de moins que la présidence de la République.

Et avec plus de 228.000 vues, voici la vidéo la plus regardée:

6.700.000

Facebook compte plus de 6.700.000 utilisateurs tunisiens en 2017 jusqu'à Juillet 2017.

La fameuse plateforme s'affiche comme le réseau social préféré des Tunisiens, loin devant Instagram (1.500.000 utilisateurs), Linkedin (830.000) ou Twitter (115.000).

91

91 ans: c'est l'âge du président Béji Caïd Essebsi depuis qu'il a soufflé ses dernières bougies le 29 novembre 2017.

Après la démission du président du Zimbabwe, Robert Mugabe, le 21 novembre dernier, le chef d'État tunisien est ainsi devenu le président le plus âgé du monde.

6,4 millions

Plus de 6,4 millions de touristes se sont rendus en Tunisie jusqu'au 30 novembre 2017 et le chiffre est appelé à augmenter avec les fêtes de fin d'année.

Cela représente 23% de plus que la saison dernière, engendrant une évolution de 3% de recettes, annonçait il y a quelques jours la ministre du tourisme Selma Elloumi Rekik.

18

C'est le nombre de prix les plus notables remportés par des films tunisiens cette année.

Parmi ces prestigieux lauréats tunisiens on compte 8 films (longs et courts métrages confondus): Weldek Rajel de Heifel Ben Youssef, Fleur d'Alep de Ridha Bahi, Corps étranger de Raja Amari, The Last of Us d'Alaeddine Slim, La belle et la meute de Kaouther Ben Hania, Le reste est l'œuvre de l'homme de Doria Achour et La laine sur le dos de Lotfi Achour.

Suivi par The Last of Us, La belle et la meute reste de loin le film tunisien le plus récompensé de l'année. Le Festival international du cinéma des pays méditerranéens d'Alexandrie et le Festival du film arabe de Malmo (MAAF) en Suède sont les événements ayant distribué le plus de prix au cinéma tunisien avec respectivement 3 et 4 récompenses.

40

En Tunisie, le tabagisme entraîne jusqu'à 40 décès par jour d'après des propos du responsable du programme national anti-tabac, Fayçal Saali, rapportés en mai dernier.

Selon un rapport de l'OMS, la Tunisie est également le premier pays arabe consommateur de tabac avec 23,5% de fumeurs dont 45% d'hommes.

550 millions

550 millions de dollars est le budget consacré à la défense tunisienne en 2017 soit seulement 5% du budget alloué par l'Algérie.

La Tunisie a ainsi été classée 78ème force militaire sur 130 pays, un score notamment justifié par l'absence de certaines armes (hélicoptères d'attaque, lance-roquettes, porte-avions, sous-marins) et un déficit de ressources humaines (seulement 50 150 militaires en service pour 11 134 588 habitants).

2

En présentant au parlement le projet du budget 2018, en novembre dernier, le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed a estimé un taux de croissance dépassant les 2% pour 2017.

Un résultat satisfaisant par rapport aux années précédentes et qui devrait se poursuivre en 2018.

27

La Tunisie a été classée 27ème pays africain le plus attractif pour les investisseurs en 2017 d'après l'Africa Investment Index du Quantum Global Research Lab.

Parmi les 13 indicateurs du classement, la Tunisie obtient la pire place en matière de taux de couverture des importations et la meilleure en ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux.

1

Enfin, par ce qu'on préfère voir le verre à moitié plein et terminer l'année en beauté, on notera que la Tunisie peut se vanter d'avoir été n°1 dans plusieurs secteurs à l'échelle africaine, arabe ou encore maghrébine en 2017, en voici quelques exemples:

- La Tunisie est le pays du monde arabe maitrisant le mieux la langue de Shakespeare, selon l'index Education First English Proficiency.

- Le passeport tunisien peut quant à lui se consoler d'avoir été classé au 63ème rang des passeports mondiaux, en s'affichant comme le premier pays nord-africain avec le nombre le plus élevé de destinations sans visa.

- Si la Tunisie a perdu une place par rapport à l'an dernier dans le classement établi par l'institut Legatum, elle reste le 1er pays du Maghreb en matière de prospérité. Notons que l'indice de prospérité se base sur plusieurs indicateurs comme la richesse, la santé, l'éducation, le bien-être personnel et l'environnement.

- Tunis apparait comme la meilleure destination du Maghreb pour travailler dans une startup. Dans le même classement, la capitale tunisienne se positionne à la 83ème place des villes les plus favorables au développement d'une startup, 3ème meilleure ville africaine et 3ème meilleure ville arabe.

