Votre iPhone 6 ou 7 rame? C'est normal, confirme Apple

APPLE - Tout comme cet utilisateur Reddit, on croyait presque à une théorie du complot: quand votre iPhone prend de l'âge, on a le sentiment qu'il ralentit, que petit à petit, notre précieux portable nous lâche et est moins efficace...

On se disait que Apple poussait ses consommateurs à débourser toujours plus dans ses produits grâce à l'obsolescence programmée. Certains internautes se sont posés la question et il est assez fréquent de trouver ce genre de réflexion sur les réseaux sociaux.

So it's true Apple intentionally slow down old iPhones. Proof: My iPhone 6 was bought 3years ago and recently got really slow. APP 'CPU DasherX' shows iPhone CPU is under clocked running at 600MHz. After a iPhone battery replacement. CPU speed resumed to factory setting 1400MHz. pic.twitter.com/pML3y0Jkp2 — Sam_Si (@sam_siruomu) 20 décembre 2017

"Alors, il est vrai qu'Apple baisse le régime des vieux IPhone de façon intentionnelle. Pour preuve: mon vieil IPhone 6, acheté il y a trois ans et qui a récemment eu un coup de mou. L'application "CPU Dasher X" montre le processeur Iphone est sous-cadencé à 600 MHz. Après avoir changé la batterie, la vitesse du processeur est rétablie au réglage d'usine, c'est-à-dire 1400 MHz."

En réalité, nulle conspiration mais... une réelle volonté d'Apple. Votre IPhone 6, 6S ou 7 tourne effectivement au ralenti depuis la mise à jour d'iOS (10.2.1 l'an passé ou 11.2 cette année) et les applications semblent plus lentes à charger et notre téléphone est moins réactif.

IPhone a annoncé et assume totalement qu'elle bridé le processeur de ses anciens appareils, pour la raison suivante: protéger les batteries usagées et vieillissantes et ainsi éviter la "mort subite" de votre appareil (quand votre portable s'éteint alors qu'il reste encore de la batterie).

C'est ce que révèle un communiqué de la compagnie californienne ce mercredi 20 décembre: "Les batteries lithium-ion perdent leur capacité à répondre aux pics de consommation quand il fait froid, qu'elles sont faiblement chargées ou qu'elles vieillissent. L'an dernier, nous avons lancé une fonction pour lisser ces pics sur les iPhone 6, 6S et SE en cas de besoin, afin d'éviter qu'un appareil ne s'éteigne de manière inattendue. Nous avons étendu cette fonction à l'iPhone 7 avec iOS 11.2".

Comme on le sait bien, la capacité des batteries des téléphones portables diminuent avec le temps. Et même si, théoriquement, celle d'un IPhone est censée conserver 80% de sa charge jusqu'à 500 cycles, comme l'indique le site phonearena, soit plus ou moins deux ans.

Votre téléphone portable n'est donc pas condamné après ces deux années, mais dès que ce cap fatidique est passé, la robustesse de la batterie est beaucoup plus variable.

Après, si vous souhaitez conservez votre Iphone 6, vous pouvez toujours changer la batterie, Internet regorge de tutoriels.

