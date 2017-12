Hervé Renard nominé pour le prix du meilleur entraîneur d'une équipe arabe

SPORT - Depuis qu'il a conduit l'équipe nationale marocaine à la Coupe du monde en novembre dernier, l'entraîneur français, Hervé renard, est sous les feux des projecteurs. Héros des supporters des Lions de l'Atlas, il a été nominé, cette année, pour le prix de "meilleur entraîneur d'une sélection nationale arabe" au Globe Soccer Awards de Kooora qui aura lieu le 28 décembre à Dubaï.

Le jury, composé de plusieurs professionnels et d'anciens grands joueurs, ainsi que le public devront choisir entre celui qu'on surnomme "le sorcier blanc" (Hervé Renard) et d'autres entraîneurs, dont celui de l'équipe tunisienne, Nabil Maaloul, et de l'équipe égyptienne, l'argentin Héctor Cúper. Sur la liste des candidats figure aussi le Néerlandais Bert Van Marwijk, malgré sa démission récente de son poste de coach de la sélection saoudienne.

Après la qualification du Maroc pour la Coupe du monde, le salaire d'Hervé Renard était passé de 600.000 à 800.000 DH par mois, comme l'avait révélé Le360sport. Une somme qui permettrait de le retenir pour quelques années. "Hervé Renard est là, il travaille dans les meilleures conditions jusqu’en 2022. Il a été prolongé depuis la CAN, dans les mêmes conditions avec des objectifs différenciés», avait annoncé à la presse, le président de la Fédération marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa. "Il faut maintenant fixer les objectifs de la Coupe du monde et je pense qu’il faut être ambitieux".

Les Lions de l'Atlas ont également été nominés pour le prix Kooora de "la meilleure équipe nationale arabe" auprès de l’Arabie Saoudite, l’Egypte, et la Tunisie, les trois autres sélections nationales qualifiées pour la coupe du monde en Russie.

En 2014, le footballeur international marocain et capitaine des Lions de l'Atlas pour le mondial, Mehdi Benatia, avait remporté le prix de "meilleur joueur arabe de l'année".

Cette 8e édition réunira également de grands joueurs internationaux, notamment Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Mbappe, ou encore Ramos, nominés pour le prix du "meilleur joueur de l'année" remporté par Ronaldo en 2016.

Les coachs Zidane, Mourinho, Conte, et Allegri sont, quant à eux, nominés pour le prix du "meilleur coach de l'année" à l'échelle internationale.

D'autres prix seront remis lors de la cérémonie comme le prix du "meilleur club" ou encore du "meilleur agent".

Les amateurs du ballon rond pourront voter pour leur équipe et coach préférés via l'application "Globe Soccer" et suivre en direct la cérémonie de remise de prix sur la chaîne YouTube du Globe Soccer Awards.