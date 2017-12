De quelle couleur voyez-vous cette armoire?

ILLUSION - C'est reparti pour un tour. Après les baskets, les chaussons, la robe et la veste, l'éternel débat des couleurs sur Internet est relancé. Publiée sur Reddit le 18 décembre, la photo d'une armoire suscite l'interrogation des internautes: mais de quelles couleurs est-elle?

Rose et blanc, gris et bleu ou encore noir et or pour les plus imaginatifs, le cliché de l'armoire bicolore de cet internaute répondant au pseudo d'Agamiegamer a suscité de nombreuses réactions depuis sa publication. Également partagée sur Imgur, la photo a été vue près de 5000 fois en une semaine.

Parmi les commentaires d'internautes dubitatifs face à cet énième débat existentiel, un en particulier semble apporter LA réponse. Cette "révélation", c'est l'auteur du post qui la fait au bout de huit jours de doutes.

"RÉPONSE: Elle était peinte en gris et bleu."

Pour tous ceux qui voyaient cette armoire en rose et blanc, rassurez-vous, vous avez été nombreux, à en croire les commentaires de la publication Reddit. Voilà donc qui clôt ce nouveau débat des couleurs, jusqu'à ce qu'un autre ne fasse son apparition sur vos écrans d'ordinateur...