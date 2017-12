L'alimentation en eau potable sera suspendue dans dix communes d'Alger pour cause de travaux les 26 et 27 décembre en cours, a indiqué ce 26 décembre un communiqué de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL).

SEAAL annonce qu'elle procédera du mardi à 8h au mercredi à 8h "à des travaux de renforcement de la capacité de pompage sur une station principale de production", dans le cadre de la préparation de la saison estivale 2018.

Ces travaux, localisés dans la commune de Tessala El Merdja (Alger), entraîneront la suspension de l'alimentation en eau potable qui impactera les communes de Baba Hacene, Douera (en partie), Khraicia (en partie), Draria, Saoula, El Achour, Ouled Fayet, Souidania, Dely Brahim (Zone d'habitat urbain nouvelle d'Aïn Allah) et Cheraga.

La SEAAL précise à ses clients des communes impactées que la remise en service de l'alimentation en eau potable se fera progressivement durant la journée du mercredi 27 décembre 2017.

Un dispositif de citernage sera mis en place afin d'assurer les usagers prioritaires (établissements publics et hospitaliers).

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.