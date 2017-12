L'Université Tunis El Manar classée 703eme université au monde pour l'année 2017-2018

L’Université de Tunis El Manar (UTM) est classée 1ère université tunisienne, 9ème en Afrique et parmi le top 800 (rang 703) des universités à l’échelle mondiale pour l’année 2017-2018, selon un rapport publié récemment par l’organisme international de classement des universités : University Ranking by Academic Performance (URAP).



Il s’agit d’une progression de 327 places à l'échelle mondiale et de 7 places au niveau africain en l'espace d'une année.



Il convient de rappeler, que l’Université Tunis-El Manar, a été également mieux classée que les universités de Lubeck (Allemagne), de Wroclaw (Pologne), d'Angers, de Paris 13, de Créteil, de Paris Dauphine, de Poitiers (France), du Missouri, du Texas, de l'Arkansas, de Nevada, ou encore de l'Ohio, (Etats-Unis).

Le classement de l’URAP est basé sur la qualité et la quantité de recherche à partir de la base "Incites" de "Web Of Science".



Cette avancée est le fruit d’un travail colossal, effectué par l’Université Tunis-El Manar au profit de toutes les universités tunisiennes. Elle a réussi à rattacher les publications de chaque institution à son université de tutelle. Ensuite, elle a fait la même chose pour les publications des structures de recherche rattachées aux centres hospitaliers universitaires (CHU) et dont les membres sont des enseignants dans les facultés de médecine.



L'Université Tunis-El Manar a connu une progression continue depuis 2011-2012, gagnant ainsi 1095 places en 7 ans.

Dans le top 5 des meilleurs universités du monde, l'on retrouve Harvard University à la première place suivie par l'Université canadienne de Toronto. L'Université d'Oxford arrive à la troisième place devant l'Université Pierre et Marie Curie et l'Université de Stanford.

