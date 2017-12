Un collectif associatif soutient la militante Helena Maleno Garzón

SOLIDARITÉ - "Notre soutien pour Helena Maleno Garzón émane de notre conviction que les griefs à son encontre relèvent de la pure calomnie et n'ont strictement aucun fondement". Lucile Daumas, membre d'Attac Maroc, déclare au HuffPost Maroc qu’un collectif d’associations est déterminé à rester aux côtés de Helena Maleno Garzón.

Connue pour son militantisme pour les droits des migrants, cette dernière, qui réside à Tanger, est membre de l'association d'aide aux migrants Caminando Fronteras. Elle a été convoquée par le tribunal de première instance de Tanger le 27 décembre, après une première convocation le 5 décembre. Le motif est le même : être entendue dans le cadre de la coopération judiciaire entre le Maroc et l’Espagne sur des accusations portées par l’Espagne de trafic d’êtres humains et émigration clandestine.

"Mesure d’intimidation", estime Lucile Daumas, qui prévient que les représentants du collectif associatif de soutien à Helena Maleno Garzón seront présents le jour de son audition au tribunal."Nous suivons ce dossier de près et envisagerons les actions ou mobilisations à entreprendre en fonction du déroulement des événements", précise-t-elle.



Attac Maroc et une dizaine d’autres associations militant pour les droits de l’Homme, qui ont constitué ce collectif de soutien, ont publié un communiqué de solidarité avec la militante. Dans ce dernier, les associations soulignent que "l’assistance à personnes en danger ne peut être un délit". Rappelant le militantisme d’Helena Maleno Garzón, le collectif précise que celle-ci "œuvre sans relâche depuis plus de 15 ans maintenant afin de protéger les migrants et de défendre leurs droits, face à toutes sortes de situation de violence, d’agressions, et de violations de leurs droits de réfugiés, de travailleurs migrants, de personnes humaines".

Le collectif de soutien précise surtout que la militante est "tout particulièrement investie dans un travail titanesque de sauvegarde des migrants en péril sur les eaux de la Méditerranée". En alertant les services de sauvetage en mer, tant espagnols que marocains, cette militante reçoit, précise le collectif dans son communiqué, des appels angoissés venant de pateras à la dérive ou en train de couler. Plusieurs vies ont pu être sauvées grâce à elle.

Un combat qui a valu à Helena Maleno Garzón des prix comme celui du Conseil général des Avocats d’Espagne et de l’Union progressiste des procureurs, souligne le collectif rappelant qu'elle a aussi apporté son expertise à des organismes tels que Le défenseur du peuple en Espagne, le Conseil général du Pouvoir judiciaire, Women’s link et le Service jésuite migrant.

L’accusation dont elle fait l'objet, aujourd'hui, n’est pas la première du genre. Une enquête sur la base de la même accusation avait été ouverte par la Audiencia nacional de Madrid qui a finalement décidé de classer l’affaire sans suite. "Il est fort possible que cette affaire soit classée sans suite, tout comme elle a été classée par la Audiencia nacional de Madrid", estime Lucile Daumas. Mais, pour l'instant, le collectif de soutien tient à "faire savoir que Helena Maleno n'est pas seule et qu'elle a des soutiens au Maroc (comme en Espagne)", insiste Lucile Daumas. Et de qualifier ce soutien de légitime vis-à-vis "du travail remarquable accompli par Helena auprès des migrants et notamment ceux qui risquent la noyade dans les eaux de la Méditerranée".