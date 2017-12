Contre la digestion douloureuse et la gueule de bois, 3 tisanes et infusions pour vous en remettre

ALIMENTATION - Noël, vous vous y êtes préparés depuis quelques jours, peut-être même quelques semaines. Mais le jour même (ou le lendemain, c'est selon), ça fait toujours mal. La dinde qui a du mal à passer, le champagne qui n'améliore pas le tout... On sait tous que "fête" rime bien trop souvent avec gueule de bois et digestion difficile.

Alors, si vous ne voulez pas trop souffrir pendant l'ouverture des cadeaux, si vous manquez de remèdes de grand-mères à tester, on vous a trouvé trois recettes du livre Tisanes et Tonifiants naturels (aux éditions Marabout, 159p, 10,9€) pour apaiser tête, estomac et foie. Le tout est à voir dans la vidéo ci-dessus.

Et si les infusions ne vous suffisent pas, voici d'autres solutions contre la gueule de bois:

