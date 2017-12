Moscou: Un bus fonce dans un passage sous-terrain fauchant plusieurs personnes

MOSCOU - Les images sont impressionnantes. Un bus moscovite a foncé dans un passage sous-terrain, fauchant plusieurs personnes dans sa course comme le montre une vidéo de surveillance partagée par les médias russes. Selon l'AFP, il s'agit d'un "autobus municipal" qui a foncé "dans la sortie d'un passage souterrain dans l'ouest" de la capitale russe. Pour l'instant, l'incident aurait fait cinq morts et une dizaine de blessés, rapporte à l'agence de presse française Artiom Kolesnikov, un responsable de la police de la route de Moscou.

Selon le site d'information russe Sputnik, le chauffeur du bus a été interpellé et est actuellement interrogé par la police moscovite:

Another footage of the deadly bus crash in #Moscow has emerged online. Meanwhile, the driver of the bus has been detained and is now being taken to a police department for interrogation - a source in the emergency situations ministry https://t.co/yDFnyB0V8Z https://t.co/7dIbPZESYT

— Sputnik (@SputnikInt) 25 décembre 2017