La chanteuse Lorde annule son concert à Tel Aviv

Lorde performs on the Other Stage at Worthy Farm in Somerset during the Glastonbury Festival in Britain, June 23, 2017. REUTERS/Dylan Martinez | Dylan Martinez / Reuters

CONCERT - La chanteuse néo-zélandaise Lorde annule son concert prévu à Tel Aviv, annonce le journal Israélien Jerusalem Post. Selon un communiqué de la chanteuse, partagé sur Twitter par la journaliste israélienne Amy Spiro, cette dernière affirme avoir "reçu un nombre important de messages et de lettres et discuté avec des personnes ayant différents points de vues, et je pense que la bonne décision est d'annuler le concert".

Here is @Lorde's statement on the cancellation of her Tel Aviv show, via Israeli PR for the concert. pic.twitter.com/Ph0uGHRjCV — Amy Spiro (@AmySpiro) 24 décembre 2017

Lorde, qui affirme également dans cette déclaration "avoir fait des recherches et demandé plusieurs opinions avant de booker mon concert israélien, cependant ma fierté ne m'empêchera pas d'admettre que je n'ai pas pris la bonne décision". La musicienne qui conclut son message en s'excusant pour cette annulation tout en faisant ce vœu :"j'espère qu'un jour nous pourrons tous danser".

Suite à l'annonce officielle de cette annulation, la ministre de la Culture israélienne a publié un communiqué dans lequel elle déclare: "Lorde, j'espère que vous pouvez être une "pure héroïne", comme dans le titre de votre dernier album, être une héroïne de la culture pure, libre de toute - ridicule - considérations politiques étrangères".

Culture Minister Miri Regev issued a statement calling on Lorde to reverse her cancellation: "Lorde, I'm hoping you can be a 'pure heroine,' like the title of your first album, be a heroine of pure culture, free from any foreign - and ridiculous - political considerations." — Amy Spiro (@AmySpiro) 24 décembre 2017

Campagne en ligne

Cela faisait déjà plusieurs jours que la chanteuse faisait planer le doute d'une annulation de sa date Israélienne. Comme le rapporte le journal musical Rolling Stones, il y a quelques jours cette dernière répondait à un message partagé par des fans sur le site néo-zélandais The Spinoff lui demandant d'annuler sa date israélienne. Un message auquel elle répond: "C'est noté! J'en ai discuté avec plusieurs personnes et je considère toutes les options. Merci de m'avoir éduqué, j'apprends tous les jours aussi".

Noted! Been speaking w many people about this and considering all options. Thank u for educating me i am learning all the time too 🌸 — Lorde (@lorde) 21 décembre 2017

Depuis quelques années, le mouvement BDS (Boycott, désinvestissement et sanctions) mène régulièrement des campagnes en ligne pour appeler les artistes internationaux à boycotter Israël. En 2015 c'est la chanteuse américaine Lauryn Hill qui avait annulé une représentation à Tel Aviv suite à une campagne en ligne. En 2011 la chanteuse française Vanessa Paradis avait également annulé sa venue à Tel Aviv, comme le rapporte le journal Le Point.