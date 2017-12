Nette hausse des importations des carburants

Les produits qui ont connu une augmentation des importations sont ceux de la catégorie Energie et lubrifiants (carburants), des Biens d’équipements agricoles, des Biens alimentaires et des Biens de consommation non alimentaires, a appris l'APS auprès des Douanes.

Ainsi, les produits Energie et lubrifiants ont été importés pour 1,78 mds usd sur les 11 premiers mois de 2017 contre 1,18 mds usd sur la même période de 2016 (+51,1%), les Biens d’équipements agricoles pour 538 millions usd contre 463 millions usd (+16,2%), les Biens alimentaires pour 7,75 mds usd contre 7,53 mds usd (+3%) et les Biens de consommation non alimentaires pour 7,77 mds usd contre 7,65 mds usd (+1,6%).

En revanche, des baisses d'importations, quoique légères, ont été enregistrées pour les biens d’équipements industriels en s'établissant à 12,7 mds usd contre 14,1 mds usd (-10%), les demi-produits à près de 9,98 mds usd contre 10,46 mds usd (-4,65%) et les produits bruts à 1,37 mds usd contre 1,41 mds usd (-2,7%).

En terme de mode de financement des importations, sur les 41,89 mds usd des biens importés, un montant global de 25,45 mds usd a été payé par cash (60,76% des importations globales).

Les lignes de crédit ont financé les importations pour un montant de près de 15 mds usd (35,62% des importations), tandis que les comptes en devises propres ont été utilisés pour des importations de 6 millions usd (0,01%), alors que le reste des importations a été financé par le recours à d'autres moyens de paiement à près de 1,51 mds usd (3,6% des importations).

Concernant les partenaires commerciaux, il est relevé que les cinq premiers clients de l'Algérie, au cours des onze premiers mois de 2017, ont été l'Italie avec 5,07 mds usd (16,3% des exportations globales algériennes), suivie de la France avec 3,84 mds usd (12,32%), de l'Espagne avec 3,68 mds usd (11,8%), des Etats-Unis avec 2,92 mds usd (9,4%) et du Brésil avec 1,95 mds usd (6,25%).

Quant aux principaux fournisseurs de l'Algérie, la Chine est encore venue en tête avec 7,8 mds usd (18,6% des importations globales algériennes), suivie de la France avec 3,8 mds usd (9,1%), de l'Italie avec 3,35 mds usd (8%), de l'Espagne avec 2,83 mds usd (6,7%) et de l'Allemagne avec 2,7 mds usd (6,4%).

