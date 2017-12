Le bilan du typhon Tembin s'alourdit aux Philippines

CATASTROPHE NATURELLE - État d'urgence aux Philippines où la tempête tropicale "Tembin" continue de faire des ravages. Selon les dernières estimations des autorités, le bilan a grimpé à 200 morts, alors que des dizaines de milliers de personnes ont été contraintes de fuir.

La tempête, qui s'est abattue vendredi dernier sur l'île de Mindanao au sud du pays, a également provoqué des inondations et des glissements de terrain ayant dévasté un village, a affirmé la police. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge fait état de 70.000 personnes déplacées ou affectées par la tempête.

La police locale a annoncé que 135 personnes avaient péri dans la partie nord de Mindanao, où 72 habitants sont portés disparus. Sur la péninsule de Zamboanga (ouest), 47 personnes ont été tuées alors que 72 autres sont portées disparues. Dans la province centrale de Lanao del Sur, où se trouve notamment le village montagneux de Dalama, qui a quasiment été rayé de la carte,18 personnes ont péri.

Cerca de 90 personas muertas y decenas desaparecidas por un alud en Filipinas https://t.co/5yqe8v3UkQ pic.twitter.com/sUn8pG8T7D — RT en Español (@ActualidadRT) 23 décembre 2017

Jusqu'à hier, le bilan était toujours de 182 décès, 144 personnes portées disparues et plus de 40.000 réfugiés dans des centres d'évacuation.

À noter que les Philippines sont frappées, chaque année, par une vingtaine de typhons et de tempêtes, mais Mindanao, la grande île du sud, qui compte près de 20 millions d'habitants, était généralement épargnée.

S'éloignant en mer de Chine méridionale, "Tembin" passera demain à l'est des côtes vietnamiennes avec des vents de 100 à 135 km/h. Les autorités locales devraient prendre des mesures de sécurité afin de minimiser l'impact du typhon. Le chef du Comité national vietnamien de direction de la prévention a appelé les responsables locaux à évacuer les zones à risques. Les navires en haute mer seront aussi appelés à retourner vers la côte. Selon les autorités, plus de 67.500 bateaux opèrent dans les eaux de Quang Nam, Ca Mau et Kien Giang, menacés par "Tembin".