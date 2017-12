Le Maroc choisi pour accueillir la Conférence mondiale de la Migration 2018

RELATIONS INTERNATIONALES - Les Nations Unies (ONU) ont désigné aujourd'hui le Maroc pour abriter la Conférence Internationale sur la Migration (CIM 2018) qui se tiendra les 10 et 11 décembre 2018.

L’Assemblée générale de l'institution internationale a ainsi adopté, à l’unanimité, une résolution sur les modalités de ce rendez-vous, notamment le choix de la thématique "Conférence intergouvernementale chargée d’adopter le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières".

Venant compléter les travaux du Forum Mondial sur la Migration et le Développement, co-présidé par le Maroc et l’Allemagne, et dont le 11e Sommet se tiendra du 5 au 7 décembre à Marrakech, la CIM 2018 constitue le plus grand événement international sur la question de la migration.

Un rendez-vous important puisqu'il verra l'adoption du Pacte Mondial pour des Migrations Sûres, Ordonnées et Régulières, premier document onusien sur la question de la migration dans sa globalité.

Une consécration pour le royaume et une reconnaissance de son rôle dans la gestion migratoire dans le monde en général, et particulièrement en Afrique et dans l’espace euro-méditerranéen.