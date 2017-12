Ouverture de la foire du livre sous le signe "Tunis ville des lettres et du livre"

Placée sous le signe “Tunis ville des lettres et du livre”, la foire du livre de la ville de Tunis s’est ouverte samedi pour se poursuivre jusqu’au 6 janvier 2018.

Présidant l’inauguration de la foire, le ministre des affaires culturelles Mohamed Zine El Abidine a tenu à signaler que ce rendez-vous organisé annuellement par la délégation régionale de affaires culturelles de Tunis s’inscrit également dans le cadre du programme pour la prochaine saison culturlle” Tunisie, cités des lettres et du livre” ainsi que de la célébration de grandes sommités en matière de littérature et de pensée qui ont contribué à faire connaitre la littérature tunisienne à l’échelle régionale et internationale.

Il a saisi cette occasion pour souligner l’importance de réhabiliter le secteur du livre. Par ailleurs, le ministre a honoré un grand nombre de figures de la littérature et de la culture en Tunisie à savoir Béchir Ben Slama, Ezzeddine Madani, Hassan Nasr, Ahmed Hadhek El Orf et l’écrivaine Nefla Dhaab.

Près de 50 éditeurs tunisiens prennent part à cette foire selon le président de l’Union des éditeurs tunisiens Mohamed Salah Maalej qui a mentionné dans ce sens que des réductions dans les prix sont proposés aux publics afin d’encourager les lecteurs de tout âge.

Cette foire sera marquée par l’organisation de plusieurs activités dont des ateliers d’incitation à la lecture destinés aux enfants et des tables rondes.

