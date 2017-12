Le 12e Festival national du théâtre professionnel s'ouvre à Alger

mtcurado via Getty Images

Le 12e Festival national du théâtre professionnel (FNTP) s'est ouvert samedi au Théâtre national algérien Mahieddine Bachtarzi (TNA), à Alger avec au programme 16 spectacles en compétition, des représentations hors compétition et des conférences.

Outre le TNA, en lice avec la pièce, "Omerta", 14 Théâtres régionaux et une coopérative (de Sidi Bel Abbès) prennent part à cette 12e édition qui compte onze pièces sur l'ensemble des spectacles en compétition .

"Ajebbani", adaptation de la pièce, "Le Foehn" de Mouloud Mammeri, de Tizi Ouzou, "El Aâtab"(la panne)" de Batna, "El Ichaâ" (la rumeur) d'Oum El Bouaghi, "Aâwdet el Harraga" (le retour des immigrants clandestins), de Béjaia, "Aâttacha" de Djelfa et "Ma bkat hadra" (plus rien à dire) de Skikda, figurent également parmi les pièces de théâtre en compétition de l'édition 2017.

Huit Prix seront attribués par un jury de cinq membres, sanctionnant les meilleurs, spectacle, mise en scène, texte, scénographie, et rôles masculin et féminin.

Parallèlement aux représentations, des conférences, un hommage au comédien et metteur en scène Abdelhalim Raïs et autres ateliers de formation sur la critique théâtrale, le métier de comédien et l'expression corporelle, figurent au programme du festival.

Inauguré samedi, le 12e FNTP se poursuit jusqu’au 31 décembre prochain au Théâtre national algérien Mahieddine Bachtarzi (TNA) à Alger.

