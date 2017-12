Voici les films les plus marquants de 2017 résumés en 8 minutes

RÉTROSPECTIVE - Avis au cinéphiles. 8 minutes pour 230 films sortis en 2017, c'est le défi relevé par cette vidéo. Celle-ci a été publiée par l'éditeur vidéo Clark Zhu, qui renouvelle l'exercice de la compilation annuelle. Pour 2017, cette dernière rassemble les films les plus marquants de l'année dans un montage de huit minutes. La vidéo publiée au début du mois cumule déjà près de 20.000 vues sur Youtube.

Du "Crime de l'Orient-Express" à "Wonder Woman" en passant par "Baby Driver", "La Momie" ou encore "Atomic Blonde", sans oublier les films d'animation comme "Ma vie de courgette" ou "Coco", la vidéo s'organise en plusieurs parties, déclinées autour de six thèmes musicaux, dont le Bolero de Ravel selon Jeff Russo et son titre "Fauxulero", "Legend" du groupe The Score, ou encore "Soto Mundo" de 2 Bit Pie.

Pour ceux qui voudront vérifier leurs connaissances, l'auteur de la vidéo a également partagé la liste des extraits dévoilés. De quoi nous offrir une belle rétrospective 2017 et nous faire (re)vivre les meilleurs moment du cinéma de cette année qui touche à sa fin.